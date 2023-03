Triển khai thực hiện Kế hoạch 1123, từ tỉnh đến xã đã thành lập ban chỉ đạo thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Từ năm 2017 đến nay, ban chỉ đạo các cấp cùng đơn vị chủ rừng đã tổ chức được hơn 3.250 đợt tuyên truyền, thu hút 227.270 lượt người tham gia. Qua đó, đã vận động 19.450 hộ dân kê khai diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 37.187 ha; đồng thời triển khai trồng được hơn 11.000 ha rừng trên diện tích đã kê khai.

Diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã giao cho các ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư, tổ chức kinh tế gần 515.000 ha; còn lại trên 208.000 ha đất lâm nghiệp (chiếm 28,76% diện tích đất lâm nghiệp) chưa giao, chưa cho thuê do UBND các xã quản lý. Đến nay, có gần 25.000 ha rừng được giao cho các cộng đồng dân cư với trên 6.300 hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, địa phương và các đơn vị chủ rừng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai Kế hoạch 1123 của UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn như: Diện tích đất rừng bị lấn chiếm chủ yếu là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã sản xuất nông nghiệp từ lâu và đây là nguồn thu nhập chính của người dân. Mặt khác, nhận thức của người dân về phát triển rừng cũng như chính sách hưởng lợi từ việc trồng rừng còn hạn chế nên công tác vận động, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và vận động người dân trồng rừng gặp nhiều khó khăn; diện tích đất rừng bị lấn chiếm kê khai chỉ chiếm khoảng 30% so với tổng diện tích người dân đang sản xuất nông nghiệp trong quy hoạch lâm nghiệp; do chưa có nhà máy chế biến hoặc điểm thu mua nguyên liệu gỗ rừng trồng nên tâm lý người dân còn e ngại, không an tâm về sản phẩm đầu ra.

Ngoài ra, mức hỗ trợ trồng rừng thấp, chỉ với 2,5 triệu đồng/ha/chu kỳ trong khi người dân tham gia đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu trồng cây ngắn ngày để lo cuộc sống hiện tại nên chưa mạnh dạn đầu tư cũng như vay vốn trồng rừng; đơn giá chi trả cho công tác giao, khoán quản lý, bảo vệ rừng còn thấp, không đồng đều, bình quân khoảng 300.000 đồng/ha/năm… Do đó, các địa phương, đơn vị chủ rừng cũng kiến nghị điều chỉnh một số quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chính sách hỗ trợ trồng rừng để khuyến khích, vận động người dân kê khai đất rừng đã lấn chiếm để trồng rừng; kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc về chính sách giao đất lâm nghiệp, giao rừng nhằm phát huy hiệu quả kinh tế từ rừng đối với các cộng đồng dân cư, hộ dân nhận khoán để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa nhấn mạnh: Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đối với kế hoạch giao rừng của các địa phương. Cùng với đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của các địa phương, đơn vị chủ rừng trong quá trình thực hiện; hướng dẫn đối với công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân…