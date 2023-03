(GLO)- Lợi dụng nhu cầu vay vốn của một số người, các đối tượng tạm trú trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã cho vay lãi nặng rồi có hành vi khủng bố đòi nợ, gây bức xúc trong dân. Trước tình hình đó, Công an thị xã An Khê quyết tâm xử lý triệt để vấn nạn này.