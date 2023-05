(GLO)- Chiều 15-5, tại xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội do ông Quàng Văn Hương-Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với xã Ia Hrung và huyện Ia Grai về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025.

Tham gia cùng tổ công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Lao động-Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Làm việc cùng tổ công tác có đại diện lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, xã Ia Hrung và các phòng, ban liên quan của huyện.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Đỗ Văn Đông nêu rõ tình hình triển khai thực hiện và tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) từ năm 2022 đến hết quý I-2023. Theo đó, tổng vốn đầu tư chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện gần 25,4 tỷ đồng và đến ngày 31-3-2023 đã giải ngân đạt 67,5%; vốn đầu tư chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 23,6 tỷ đồng, đến ngày 31-3-2023 đã giải ngân đạt 12,57%. Về nguồn vốn sự nghiệp: chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên 5,7 tỷ đồng và đã giải ngân đạt 97,06%; chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 5,2 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 35,52%; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên 2,8 tỷ đồng, đã giải ngân 6,69%.

Thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27-4-2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, trên địa bàn huyện có 165 đối tượng đã được thụ hưởng chính sách, với tổng kinh phí thực hiện là 330 triệu đồng. Về tình hình thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 2-10-2021 phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, các đơn vị trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch cho từng năm học và giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Đến nay đã có 12/20 tiêu chí đạt theo quy định.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Hrung đã nêu lên một số khó khăn trong việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất vì quỹ đất dự phòng của địa phương không có, không bố trí được cho các hộ thụ hưởng; nguồn vốn ít nên xã không thể thực hiện xây dựng mới nhà văn hóa-khu thể thao hay cải tạo nhà văn hóa, do đó Dự án 6 về hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa thể thao vẫn chưa triển khai...

Các phòng, ban chuyên môn của huyện cũng nêu các khó khăn, vướng mắc, như: Sở Giáo dục và Đào tạo chưa biên soạn tài liệu liên quan đến công tác xóa mù chữ cho người dân tộc thiểu số nên huyện chưa triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5; chưa có hướng dẫn, định mức nên chưa triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9; khó khăn về nguồn vật liệu đất san lấp, vì vậy công trình đường liên xã Ia Tô đi xã la Pếch chưa thi công.... Mặt khác, do trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế dẫn đến một số đối tượng từ chối kê khai để nhận hỗ trợ với lý do sợ vi phạm cam kết sinh con thứ 3. Cơ sở vật chất của các đơn vị trường học chưa đầu tư một cách đồng bộ, số lượng nhân viên y tế học đường được bố trí biên chế và phân bổ cho các đơn vị trường học còn thiếu so với nhu cầu...

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đại diện các ban ngành của huyện, xã đã kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các bộ, ngành, Chính phủ về cơ chế hỗ trợ người dân mua đất ở, đất sản xuất; sớm xem xét xác nhận khai thác đất san lấp phục vụ dự án đường liên xã Ia Tô-Ia Pếch; sớm ban hành khung và tài liệu để triển khai việc xóa mù chữ cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Ia Grai nói riêng...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Quàng Văn Hương ghi nhận sự chủ động, linh hoạt của xã, huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc và đã đạt được những kết quả nhất định. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị lãnh đạo xã, huyện tiếp tục quan tâm rà soát lại tất cả các văn bản hướng dẫn cũng như hệ thống lại các phần việc đã, đang triển khai thực hiện để kịp thời thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra đúng theo quy định.

Dịp này, tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội đã tặng 1 phần quà cho UBND xã Ia Hrung. Trước đó, tổ công tác của Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế kết quả thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở, đất ở tại 2 làng: Ngó và Út 1 (xã Ia Hrung).