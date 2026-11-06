Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học tại các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ

(GLO)- Chiều 5-11, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai - Cụm trưởng Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ năm 2026 đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn - Động lực xây dựng các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ đạt chuẩn”.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và các trường chính trị trong Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi các ý kiến phản ánh tinh thần đổi mới và quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các trường chính trị trong Cụm thi đua; nêu rõ tình hình ứng dụng công nghệ trong công tác đào tạo lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trong Cụm.

ThS. Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Đồng thời, làm rõ yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động của các trường chính trị trong bối cảnh mới; khẳng định vai trò của nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đối với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu cũng nêu những kinh nghiệm, cách làm và mô hình đổi mới từ thực tiễn các trường chính trị trong Cụm; làm rõ yêu cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Đại diện các trường chính trị thuộc Cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Duy

Đây là cơ sở quan trọng để các trường chính trị trong khu vực tiếp tục cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn; hướng đến mục tiêu xây dựng các trường chính trị đạt chuẩn trong giai đoạn mới.