Theo dấu những mùa hoa

(GLO)- Không chỉ khám phá cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ vào thời điểm hoa nở rộ tại các điểm đến khác nhau, du lịch theo mùa hoa còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, những khoảnh khắc đẹp cùng series ảnh ấn tượng.

Các em nhỏ bên hoa dã quỳ dưới chân núi Chư Đang Ya. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Có lẽ, chúng ta ai cũng đã hơn một lần nghe, biết đến những mùa hoa mận, hoa ban, hoa lê trắng hút khách ở Mộc Châu (Sơn La), hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang, hoa phượng tím, hoa oải hương ở Lâm Đồng... Và nếu Măng Đen (Quảng Ngãi) vẫn được nhắc đến là “thiên đường” của mai anh đào thì Chư Đang Ya (Gia Lai) từ lâu đã định danh trong lòng người dân và du khách là xứ sở của hoa dã quỳ.

Dã quỳ trên cao nguyên Gia Lai gắn với mùa lễ hội hoa rực rỡ dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, lung linh huyền ảo. Cùng với hoa dã quỳ, Gia Lai còn in dấu trong lòng du khách qua những mùa hoa đặc trưng như cà phê, muồng vàng, dong riềng...

Ngày xuân, những vườn cà phê hoa nở trắng triền đồi. Khi đất trời vào thu, từng hàng muồng vàng tô thêm vẻ đẹp tươi mới, thanh khiết của thiên nhiên. Những ngày này, nơi triền núi Chư Đang Ya, những bông dong riềng đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện trong sương, soi bóng cùng mây ngàn. Mỗi khi ngước mắt, nhìn thấy những nụ hoa dưới thung lũng đã bắt đầu bung biếc sắc đỏ, ấy cũng là lúc mùa thu chạm ngõ cao nguyên.

Vốn dĩ, cây dong riềng được bà con nông dân trồng để lấy củ, chế biến thành bột làm miến. Những năm gần đây, trước vẻ đẹp dịu dàng và kiêu hãnh của loài hoa này, nhiều người đã tìm đến chụp ảnh, tận hưởng khí trời mát lành cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Bà Bùi Ngọc Ngà chụp ảnh với hoa dong riềng dưới chân núi Chư Đang Ya. Ảnh NVCC

Bà Bùi Ngọc Ngà (61 tuổi, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Gia Lai có những mùa hoa chẳng kém bất cứ nơi nào, mùa nào cũng góp nhặt, tô thắm nét đẹp của thiên nhiên. Mỗi độ đất trời vào thu, hoa dong riềng lại đỏ rực một góc trời. Mưa gió cũng không ngăn tôi đi ngắm hoa, lâu dần thành nếp quen”.

Còn bà Nguyễn Thị Hương Thủy (65 tuổi, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì mùa hoa ở Gia Lai luôn là điểm hẹn tình thân. Thanh xuân của bà từng gắn bó nơi đây, với những con đường rực rỡ sắc hoa bốn mùa. Mỗi năm quay lại, bà đều thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc mến thương. Bà Thủy bày tỏ: “Tôi yêu từng con đường, góc phố, từng mùa hoa ở chốn này. Gia Lai không chỉ đẹp ở hoa, mà còn đẹp ở cái tình, cái nghĩa mà người ta gửi vào mỗi mùa hoa nở”.

Một gợi ý mới mẻ trên bản đồ du lịch theo mùa hoa những năm qua chính là ngắm hoa trang rừng ở suối Tà Má (xã Vĩnh Thịnh). Hoa trang rừng ở đây mang sắc đỏ cam trầm ấm, chen giữa những vòm xanh của rừng già. Mỗi độ tháng 2 đến hết tháng 5, ven bờ suối Tà Má lại bừng nở những chùm hoa trang vàng đỏ, in bóng xuống làn nước trong vắt.

Với du khách, hành trình về với suối Tà Má ngắm hoa trang nở là một trải nghiệm đầy chất “du khảo”. Nếu được kết nối thành tour du lịch trải nghiệm, đắm mình trong không gian thiên nhiên nguyên sơ, kết hợp trekking, chụp ảnh mùa hoa và tìm hiểu văn hóa bản địa, hoa trang rừng Tà Má có thể trở thành sản phẩm du lịch riêng của Vĩnh Thịnh, bổ sung vào bức tranh đa dạng của du lịch theo mùa hoa Gia Lai.

Hoa muồng vàng ở Biển Hồ chè (xã Biển Hồ). Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Hiện nay, du lịch theo mùa hoa, thậm chí mùa lá rụng, mùa quả đang dần trở thành xu hướng lựa chọn của du khách. Với nhiều người, hình thức này mang lại giá trị tinh thần cùng những cảm xúc tươi mới, thú vị trong và sau chuyến đi. Rộng hơn, du lịch theo mùa hoa còn mang đến giá trị gia tăng cho các công ty du lịch nói chung, thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách nói riêng, cũng như tạo điểm nhấn góp phần phát triển KT-XH cho mỗi vùng quê khi người dân tham gia khai thác, phục vụ du khách sản phẩm du lịch đặc thù ở địa phương.