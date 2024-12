(GLO)- Sáng 15-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn Cơ sở Giáo dục Mầm non độc lập tư thục phường Thắng Lợi.

LĐLĐ TP. Pleiku kết nạp 47 đoàn viên Công đoàn kể từ ngày 12-12-2024. Ảnh: Hoàng Hoài

Dự lễ có ông Trần Văn Tư-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP. Pleiku; bà Phạm Thị Kim Thoa-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và đại diện Chủ nhóm các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn phường Thắng Lợi.

Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục Mầm non độc lập tư thục phường Thắng Lợi có 47 đoàn viên là giáo viên, nhân viên thuộc các nhóm Mầm non, nhóm trẻ độc lập trên địa bàn phường. Ban Chấp hành nghiệp đoàn gồm 3 thành viên, bà Đinh Thị Thu Phương-Chủ nhóm Mầm non độc lập tư thục Hoa Mai giữ chức Chủ tịch Công đoàn.

Ban Chấp hành Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục Mầm non độc lập tư thục phường Thắng Lợi nhận quyết định thành lập. Ảnh: Hoàng Hoài

Để hoạt động Công đoàn tại các nhóm lớp mầm non trong thời gian tới hoạt động tốt và hiệu quả, lãnh đạo LĐLĐ thành phố đề nghị chủ các nhóm lớp quan tâm tạo điều kiện cho nghiệp đoàn hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành; xây dựng quy chế phối hợp với Ban Quản lý nhóm lớp…

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố còn trao tặng 5 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong nghiệp đoàn.