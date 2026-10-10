Thận yếu: Bác sĩ dặn đừng bỏ qua dấu hiệu đầu tiên này

Bệnh thận thường tiến triển âm thầm và nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, một thay đổi dễ nhận thấy khi đi tiểu có thể là dấu hiệu cần lưu ý.

Bác sĩ Akshta Pai, chuyên gia thận học, giám đốc đơn vị cấy ghép thận tại Viện Cấy ghép Northwell (New York, Mỹ), cho biết nước tiểu có bọt đôi khi liên quan đến tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu. Đây là một trong những dấu hiệu có thể gặp khi thận bị tổn thương, theo Parade.

Nước tiểu có bọt đôi khi liên quan đến tình trạng protein rò rỉ vào nước tiểu. Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Vì sao bệnh thận có thể làm nước tiểu nổi bọt?

Bình thường, cầu thận hoạt động như một bộ lọc, giúp giữ lại các protein cần thiết trong máu. Khi bộ lọc này bị tổn thương, protein có thể đi qua và xuất hiện trong nước tiểu.

Một số bệnh lý như tiểu đường và tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương thận, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện protein trong nước tiểu.

Tuy nhiên, nước tiểu có bọt không đồng nghĩa chắc chắn với bệnh thận. Dòng nước tiểu mạnh, tình trạng mất nước hoặc một số yếu tố khác cũng có thể khiến nước tiểu nổi bọt tạm thời.

Đâu là kiểu bọt cần chú ý?

Theo bác sĩ Pai, bọt liên quan đến lượng protein cao trong nước tiểu thường có thể tạo thành nhiều bong bóng nhỏ, dày và tồn tại lâu thay vì nhanh chóng tan biến.

Ngược lại, nếu bọt xuất hiện do dòng nước tiểu mạnh và nhanh chóng biến mất thì thường ít đáng lo hơn. Vì vậy, điều quan trọng không phải chỉ là một lần nhìn thấy bọt mà là tình trạng này có lặp lại, kéo dài hoặc đi kèm những dấu hiệu bất thường khác hay không.

Bác sĩ Pai lưu ý nhiều người có thói quen xả nước ngay mà không quan sát nước tiểu, nên dễ bỏ qua những thay đổi bất thường.

Nếu nước tiểu thường xuyên có nhiều bọt, đặc biệt ở người mắc tiểu đường, tăng huyết áp hoặc có nguy cơ bệnh thận, nên đi khám để được xét nghiệm nước tiểu và đánh giá chức năng thận. Phát hiện sớm tổn thương thận giúp bác sĩ có hướng theo dõi và điều trị phù hợp, góp phần làm chậm tiến triển bệnh thận mạn.

Theo Thiên Lan (TNO)