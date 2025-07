Tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo gắn với giữ vững biên giới

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia O. Ảnh: A.H

Vận hành mô hình mới thông suốt

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Ia O Nguyễn Ngọc Tiến thông tin: Xã Ia O có đường biên giới dài 5,346 km tiếp giáp với huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Xã có 9 thôn, làng với 2.677 hộ dân, trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 68%. Toàn xã còn 175 hộ nghèo và 315 hộ cận nghèo. Đảng bộ xã có 17 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 289 đảng viên.

Dù không thuộc diện sáp nhập, song ngay trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Ia O đã chủ động sắp xếp, phân công cán bộ hợp lý, bảo đảm các lĩnh vực hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và tổ chức chính trị-xã hội được giữ vững.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực theo phân cấp, phân quyền: tư pháp-hộ tịch, địa chính-xây dựng, bảo trợ xã hội, chứng thực, lao động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh…

Về công tác Đảng, đến nay, xã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Chia. Ảnh: A.H

Xã Ia Chía có đường biên giới dài hơn 7 km, gồm 10 làng (trong đó 1 làng đặc biệt khó khăn) với hơn 8.700 nhân khẩu; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Đến nay, xã còn 160 hộ nghèo (chiếm 7,76%) và 239 hộ cận nghèo (chiếm 1,89%).

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xóa nhà tạm, đảm bảo an ninh-quốc phòng và giữ gìn an ninh biên giới.

Bộ máy chính quyền, các phòng ban chuyên môn và bộ phận một cửa liên thông đã đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã cơ bản hoàn tất.

Từ thực tiễn địa phương, cấp ủy, chính quyền 2 xã kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét, điều động, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo hướng phù hợp với năng lực chuyên môn, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự ở một số vị trí; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, điều hành; hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc và nâng cấp tuyến đường giao thông… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tại cột mốc 25 (3). Ảnh: A.H

Tập trung giảm nghèo, giữ vững an ninh biên giới

Tại buổi làm việc với 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, thanh niên tình nguyện đang công tác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng trao tặng 335 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Trò chuyện cùng cán bộ và người dân, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng bày tỏ vui mừng trước sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng băn khoăn trước tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mong muốn bà con tích cực lao động sản xuất, quyết tâm vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không nghe theo kẻ xấu chia rẽ khối đại đoàn kết.

“Mỗi người dân chính là một chiến sĩ góp phần bảo vệ sự bình yên cho làng, cho xã mình”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã Ia O. Ảnh: A.H

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tập trung xây dựng văn kiện đầy đủ, phản ánh sát tình hình thực tế, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đặc biệt lưu ý 2 lĩnh vực trọng tâm: phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Để làm được điều đó, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo, từ đó, xây dựng các giải pháp cụ thể, khả thi, sát với thực tiễn để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Đối với quốc phòng-an ninh, 2 xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh tình huống bất ngờ hay điểm nóng vượt tầm kiểm soát.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tại cột mốc 25 (3). Ảnh: A.H

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch, coi đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho định hướng phát triển; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cam kết sẽ sớm xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến trụ sở làm việc, nhà công vụ và trang thiết bị phục vụ công tác hành chính…

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho Đảng ủy, UBND xã Ia Chía. Ảnh: A.H

Cùng với việc nắm bắt tình hình hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương sau khi triển khai mô hình mới, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa tại cột mốc 25 (3) do Đồn Biên phòng Ia O quản lý.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến Đảng ủy, UBND xã cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.