Tập đoàn Bamboo Capital bị phạt do vi phạm công bố thông tin

(GLO)-Chiều 8-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang) về hành vi giết người.