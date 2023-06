Ra mắt “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng” tại xã Glar

Mục đích của mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của Luật PCCC; tuyên truyền, vận động Nhân dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về PCCC tại gia đình; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Qua mô hình, các thành viên được tuyên truyền các quy định của pháp luật, tích cực tham gia mô hình, thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC; tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC với phương châm “4 tại chỗ” gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn; góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.