Quy hoạch khu phức hợp Đak Đoa thành quần thể văn hóa, thể dục thể thao

(GLO)- Sáng 15-12, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.