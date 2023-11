Pleiku xây dựng "Cổng trường an toàn giao thông"

(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền TP. Pleiku phối hợp với ngành chức năng và các trường học xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"; qua đó, góp phần đảm bảo giao thông khu vực cổng trường được thông suốt, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vào đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku phối hợp với Công an thành phố và các xã, phường chỉ đạo lực lượng Công an và Ban Giám hiệu các trường học tăng cường biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường. Trong đó, các trường phối hợp chính quyền địa phương sắp xếp địa điểm dừng, đỗ phương tiện cho phụ huynh khi đưa đón học sinh nhằm hạn chế ùn tắc giao thông vào những giờ tan trường.

Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku-cho biết: Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP. Pleiku về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ đầu năm học Phòng đã chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh. Nghiêm cấm việc mua bán hàng rong trước cổng trường và vận động phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con tới trường.

Cùng với đó, các nhà trường kết hợp giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong chương trình chính khóa và các hoạt động trải nghiệm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội, sử dụng băng đĩa, phim ảnh, các ứng dụng... để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT trong trường học.

Theo thầy Hoàng Hữu Hương-Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (phường Trà Bá): Thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh toàn trường. Vào đầu năm học, trường đã cải tạo vỉa hè, phân khu, kẻ vạch khu vực cổng trường làm nơi để xe cho phụ huynh khi đưa đón học sinh; đồng thời, gắn biển báo, chỉ dẫn các phương tiện giao thông, giữ gìn vệ sinh khu vực cổng trường, phân công lực lượng bảo vệ thực hiện phân luồng, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh vào đầu buổi học và lúc tan trường. Nhờ đó, với số lượng học sinh tương đối đông có 45 lớp/2.136 học sinh và 84 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhưng giờ cao điểm, tình hình giao thông khu vực cổng trường luôn đảm bảo, hạn chế xảy ra ùn tắc.

Bà Nguyễn Thị Ái Nguyên-Chủ tịch UBND phường Trà Bá-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Pleiku trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các cổng trường, phường đã chỉ đạo lực lượng Công an, các tổ tự quản túc trực trước cổng trường học vào những giờ cao điểm để hướng dẫn, phân luồng cho phụ huynh và học sinh nhằm tránh ách tắc giao thông. Đồng thời, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về ý thức tuân thủ quy định khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng nhà trường thân thiện, an toàn.

Trường THCS Phạm Hồng Thái nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hoa Lư, nơi có phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Vì vậy, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường luôn được nhà trường quan tâm thực hiện.

Thầy Trần Tâm-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Ngay từ đầu mỗi năm học, học sinh đã được phổ biến nội quy của nhà trường, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, nhà trường lồng ghép tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, về văn hóa giao thông trong các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của trường. Đồng thời tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông giữa các khối lớp và với phụ huynh học sinh. Nhà trường cũng yêu cầu học sinh không được đi bộ băng qua đường Phạm Văn Đồng mà phải đi qua cầu vượt gần cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Diễm có con học tại Trường THCS Phạm Hồng Thái chia sẻ: Mỗi lần đưa đón con tới trường tôi luôn thực hiện nghiêm quy định của nhà trường, để xe đúng nơi quy định tại khu vực cổng trường. Những phụ huynh khác cũng làm vậy nên khu vực cổng trường không còn tình trạng giao thông ùn tắc, hỗn độn như ngày trước. "Thực hiện nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ là đảm bảo an toàn cho bản thân và con em của mình nên ai cũng ý thức để chấp hành"-chị Diễm bộc bạch.

Ông Đỗ Tiến Giang-Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư-thông tin: Trên địa bàn phường có 4 đơn vị trường học gồm: Trường THPT Pleiku, Trường THCS Phạm Hồng Thái, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường Tiểu học Bùi Dự. Chúng tôi xác định việc triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, giảm nguy cơ tai nạn giao thông nhất là những giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường. Chính quyền phường cũng đã tuyên truyền, vận động người dân đậu đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón con em đến trường và nghiêm cấm việc buôn bán hàng rong trước cổng các trường học. Qua đó, tình trạng ách tắc giao thông tại các cổng trường không còn diễn ra.

Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học, lực lượng Công an có vai trò hết sức quan trọng. Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku-chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, Đội đã phân công cán bộ, chiến sĩ sử dụng ô tô tuần tra lưu động, có xe loa để tuyên truyền các quy định về trật tự giao thông trên các tuyến đường chính đi qua các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố được 1.460 lượt; phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp tuyên truyền phòng-chống tội phạm, tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ trong các trường học, nhất là dịp khai giảng, đã tuyên truyền tại 48 trường với 55.200 học sinh tham gia, tặng 250 phần quà. Xây dựng 10 mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” tại 5 trường Tiểu học, 3 trường THCS và 2 trường liên cấp Tiểu học, THCS; phát 9.615 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ cho giáo viên, học sinh.

"Thời gian tới, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn giao thông học đường, nhất là các khu vực cổng trường"-Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh-nhấn mạnh.