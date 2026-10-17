Phụ huynh quan tâm vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

(GLO)- Số ca mắc tay chân miệng tại Gia Lai tăng cao khiến nhiều phụ huynh lo ngại nguy cơ lây nhiễm ở trẻ nhỏ, nhất là trong môi trường học đường. Vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do vi rút EV71 được triển khai tại Việt Nam mở thêm lựa chọn giúp gia đình chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế), từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.694 ca mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong; tăng 1.058 ca so với cùng kỳ năm 2025.

Các ca bệnh xuất hiện rải rác, các ổ dịch quy mô nhỏ được phát hiện, xử lý kịp thời, chưa ghi nhận lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng số ca mắc vẫn hiện hữu thời gian tới tại một số địa phương như xã Bờ Ngoong, các phường Pleiku, Diên Hồng, đặc biệt tại các trường mầm non, nhà trẻ và nhóm trẻ. Ngành y tế khuyến cáo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm.

Nhân viên Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku (phường Diên Hồng) tư vấn vắc xin phòng bệnh tay chân miệng cho khách hàng. Ảnh: Như Nguyện

Từ ngày 25-9-2026, vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do vi rút EV71 lần đầu được triển khai tiêm ở Việt Nam tại hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, mở thêm lựa chọn cho các gia đình có con nhỏ.

Bác sĩ Đồng Thị Hương - Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku (phường Diên Hồng) cho biết: EV71 là một trong những tác nhân gây bệnh tay chân miệng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch và hô hấp. Khi đi nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ thường xuyên tiếp xúc với bạn bè, đồ chơi và các bề mặt dùng chung; trong khi đó, trẻ chưa có ý thức đầy đủ về vệ sinh cá nhân, dễ đưa tay hoặc đồ vật vào miệng. Những yếu tố này khiến nguy cơ trẻ lây nhiễm tay chân miệng trong môi trường tập thể gia tăng.

Theo bác sĩ Hương, phụ huynh nên chủ động tìm hiểu về vắc xin và đưa trẻ đi khám sàng lọc khi có nhu cầu. Việc tiêm phòng cần thực hiện đúng chỉ định, lịch tiêm và hướng dẫn của bác sĩ.

Tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku, nhiều phụ huynh quan tâm đến vắc xin phòng tay chân miệng do vi rút EV71. Anh Lê Thanh Tuấn (tổ 7, phường Thống Nhất), có con 2 tháng tuổi và một con đang học mầm non, chủ động tìm hiểu và đưa các con đi tiêm để phòng bệnh, giúp gia đình yên tâm hơn.

Chị Rmah H’Alêp (làng Breng 3, xã Ia Hrung) cũng quan tâm đến vắc xin tay chân miệng nhưng cho biết con đang trong lịch tiêm phòng bệnh dại. Chị dự định sắp xếp đưa con đi tiêm vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do vi rút EV71 sau khi được nhân viên y tế tư vấn về thời điểm phù hợp.

Theo thông tin từ cơ sở tiêm chủng, vắc xin phòng bệnh tay chân miệng do vi rút EV71 có lịch tiêm theo từng nhóm tuổi, áp dụng cả với trẻ từng mắc bệnh. Trẻ từ đủ 2 tháng đến 2 tuổi tiêm 3 mũi; trẻ trên 2 tuổi đến dưới 6 tuổi tiêm 2 mũi. Số mũi tiêm được xác định theo độ tuổi của trẻ tại thời điểm tiêm mũi đầu tiên.

Trong tuần đầu triển khai, 7 trung tâm VNVC tại Gia Lai đã sử dụng hơn 1.000 liều vắc xin phòng bệnh tay chân miệng để tiêm cho trẻ. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Tiêm chủng VNVC Pleiku - cho biết: Tại Gia Lai, ngay trong tuần đầu (từ ngày 25-9 đến 1-10) triển khai tiêm vắc xin tại 7 trung tâm thuộc hệ thống VNVC, đã ghi nhận hơn 1.000 liều vắc xin được sử dụng. Trước nhu cầu tăng cao, hệ thống VNVC đã tăng cường nhân lực, mở rộng khu vực tiêm và kéo dài thời gian phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh.

Sự xuất hiện của vắc xin phòng bệnh do vi rút EV71 đã đáp ứng nhu cầu của nhiều phụ huynh trong bối cảnh bệnh tay chân miệng gia tăng. Song, tiêm chủng cần đi cùng sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên của gia đình và nhà trường, để trẻ được bảo vệ không chỉ bằng vắc xin mà còn bằng sự chủ động, trách nhiệm của người lớn trong cuộc sống hằng ngày.