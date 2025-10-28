Phổ biến điểm mới của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

(GLO)- Ngày 28-10, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cùng Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hai luật này được Quốc hội khóa XV thông qua vào tháng 6.2025 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Tại hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu, phân tích những nội dung mới, điểm sửa đổi quan trọng của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giúp các đại biểu nắm vững cơ sở pháp lý mới phục vụ công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cho biết: Sau hơn 15 năm triển khai, hai luật hiện hành đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đồng thời đang chuyển mạnh sang nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Phan Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Phan Ngọc Anh, việc sửa đổi, bổ sung hai luật là yêu cầu tất yếu nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giúp Việt Nam tiệm cận các thông lệ quốc tế, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.