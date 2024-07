Phát hiện một tác dụng bí mật của cà phê

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Lâm sàng ở Tây Ban Nha muốn điều tra mối liên quan giữa việc tiêu thụ cà phê và hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) ở phụ nữ.

Nghiên cứu được thực hiện trong gần 2 năm tại Khoa Sản phụ khoa của bệnh viện, bao gồm 126 bệnh nhân PCOS và 159 bệnh nhân đối chứng không mắc bệnh, ở độ tuổi trung bình là 29.

Lượng cà phê tiêu thụ hằng ngày của người tham gia được đánh giá thông qua bảng câu hỏi tần suất thực phẩm.

Kết quả cho thấy lượng caffeine trung bình mà những người tham gia tiêu thụ là 52,46 mg/ngày. Đặc biệt, những người trong nhóm đối chứng không mắc bệnh đã tiêu thụ nhiều cà phê hơn.

Kết quả đã phát hiện tiêu thụ ít nhất 1 tách cà phê mỗi ngày bắt đầu giảm nguy cơ mắc PCOS. Đặc biệt, uống khoảng 2 tách cà phê mỗi ngày giúp giảm mạnh đến 70% nguy cơ mắc PCOS so với không uống cà phê, theo chuyên trang y tế News Medical.

Sở dĩ cà phê làm được điều tuyệt vời này là nhờ tác dụng của nó đối với quá trình chuyển hóa các hoóc môn nữ như testosterone trong huyết tương.

Cà phê chứa nhiều hoạt chất sinh học có đặc tính chống viêm, có thể điều chỉnh hiệu quả nồng độ hoóc môn trong huyết tương và cải thiện độ nhạy insulin.

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng gây tác dụng phụ không tốt. Do đó, cần có các nghiên cứu thêm để xác nhận những kết quả này và xây dựng biện pháp can thiệp dựa trên cà phê an toàn và hiệu quả cho PCOS.

Phụ nữ mắc PCOS thường bị rối loạn tổng hợp nội tiết tố gonadotropin dẫn đến các vấn đề về rụng trứng. PCOS cũng gây ra các rối loạn tâm lý và chuyển hóa, như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, kháng insulin, rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột, rối loạn ăn uống, lo lắng và trầm cảm.

Gần đây, một nghiên cứu của Anh đã báo cáo rằng 26% bệnh nhân PCOS mắc bệnh tiểu đường.

Các biện pháp can thiệp dựa trên lối sống, như chế độ ăn uống và tập thể dục, đã được chứng minh là cải thiện hiệu quả các triệu chứng PCOS, theo News Medical.