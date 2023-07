(GLO)- Trong 2 ngày (25 và 26-7), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, nhân viên thuộc Chi nhánh Công ty Mascopex tại Gia Lai (phường Yên Thế, TP. Pleiku).

Công an Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Viện KSND huyện Định Quán vừa ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Tâm Trình (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (42 tuổi), cùng ngụ Long Bình (TP Biên Hòa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 26-7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm tàng trữ súng đạn để sử dụng đi đòi nợ thuê và buôn bán ma túy.

Đối tượng Đinh Hồng Minh được mệnh danh như 'sói già' do có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó lực lượng Công an; trong đó có việc bố trí nhiều 'tai mắt' là con nghiện để cảnh giới.

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 28 bị cáo, trú tại các xã: Ya Tờ Mốt, Ia Rvê, Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cùng về tội hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 222 và Tiểu khu 205 do Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp quản lý.

(GLO)- Công an huyện Krông Pa vừa phối hợp Công an xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Quyền (SN 1989, trú tại thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Quyền là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.