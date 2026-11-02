Phân bón giả "đội lốt" hàng ngoại, len lỏi vào thị trường phía Nam và Tây Nguyên: Khởi tố 11 bị can

(GLO)- Một đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu vừa bị Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can, thu giữ hơn 2.100 tấn phân bón cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”, quy định tại Điều 195 Bộ luật Hình sự. Đường dây này do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều doanh nghiệp và địa bàn.

Các bị can tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC/NDO

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp thuộc 1 hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Thông qua các pháp nhân này, nhóm đối tượng tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào…, sau đó tập kết tại kho ở Lô O2, đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh.

Các đối tượng còn tìm kiếm, liên hệ móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam, như: Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ Bỉ...

Thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok…), các đối tượng đưa phân bón giả tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC/NDO

Kết quả điều tra xác định đường dây bắt đầu hoạt động từ năm 2025 đến nay. Ngày 29-9-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hồ Chí Minh) tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng khi đang thực hiện hoạt động sản xuất phân bón giả.

Qua khám xét, lực lượng chức năng tạm giữ 98.609 bao phân bón với tổng khối lượng 2.157 tấn (có 4.469 bao phân bón giả), một số máy móc gia công và vỏ bao cùng 25 thùng tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và cá nhân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng thu hồi số lượng lớn phân bón giả đã được tiêu thụ trên thị trường.

Danh sách 11 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Số lượng phân bón giả sau khi được sang chiết, đóng gói chờ đi tiêu thụ. Ảnh: CACC/NDO

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan; truy xét những người giúp sức, tiêu thụ sản phẩm cũng như quy trình nhập khẩu, chất lượng phân bón để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân từng tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp liên quan chủ động trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.