Ông Nguyễn An: 24 năm làm tổ trưởng dân phố

Tin liên quan Cựu chiến binh 28 năm làm tổ trưởng tổ dân phố

Ông An sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo toàn tòng ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Năm 1972. khi tròn 18 tuổi, ông đến Pleiku lập nghiệp và tham gia sinh hoạt tôn giáo trong Cộng đoàn 2, Giáo xứ Thánh Tâm, thuộc địa phận tổ 5, phường Hội Phú, thị xã Pleiku (nay là tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Năm 1974, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Quy. Vợ chồng ông chăm chỉ làm ăn, sản xuất gần 2 ha cà phê, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Ông An còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Chính vì sự tận tâm với cộng đồng, nhiệt tình, năng nổ trong công việc, đặc biệt là có uy tín nên ông An được chính quyền đánh giá cao, bà con tin tưởng bầu ông làm tổ trưởng tổ dân phố kể từ năm 1999.

Bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền-Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Ông Nguyễn An là Tổ trưởng tổ dân phố lâu năm, là người Công giáo sống xác tín với người dân trong khu phố. Trách nhiệm với bản thân, nhiệt tình với cộng đồng nên các phong trào, cuộc vận động do ông An triển khai tại tổ luôn được bà con đồng tình ủng hộ, tin tưởng làm theo. Tổ 2 và ông An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được các cấp, các ban, ngành biểu dương, khen thưởng kịp thời”.

Tổ dân phố 2 ở cuối đường Hùng Vương, đầu đường Trường Chinh-nơi tiếp giáp ngã 3 Phù Đổng, giáp ranh với phường Trà Bá và phường Hội Thương, TP. Pleiku. Cả tổ hiện có 372 hộ, 1.742 khẩu; trong đó, hơn 40% theo đạo Thiên chúa, hơn 30% theo đạo Phật, khoảng 5% theo đạo Cao đài. Tuy theo tôn giáo khác nhau nhưng bà con đều có điểm chung là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, gia đình và tiến bộ xã hội. Bà con lương-giáo đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, ông An tích cực vận động bà con đóng góp mỗi hộ 2,2 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng hệ thống nước sinh hoạt khu dân cư, chấm dứt tình trạng đào giếng, khoan giếng tự phát; hay cùng nhau đóng góp kinh phí bê tông các đường hẻm 488, 500, 526, 540… khang trang, sạch đẹp; giúp nhau thu dọn, vệ sinh nhà cửa.

“Những kết quả đạt được ở tổ đều có sự đóng góp quan trọng của ông An. Ông không chỉ thực hiện tốt những điều răn của Chúa là hiếu kính với cha mẹ, không nói chứng dối, không tham của người khác… mà còn tham gia làm nhiều việc ích nước lợi dân. Bởi vậy, người dân trong tổ luôn yêu quý, tin tưởng ông”-bà Nguyễn Thị Năm (người dân tổ 2) vui vẻ cho hay.

Luôn làm tròn vai trò Tổ trưởng tổ dân phố, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc cộng đồng khu dân cư nên ông An được các cấp, các ban, ngành biểu dương, khen thưởng là người Công giáo tiêu biểu của TP. Pleiku. Năm 2018, ông được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012-2017.

Ông An bộc bạch: “Tôi rất vinh hạnh được bà con tin yêu, được các tổ chức khen thưởng. Làm tổ trưởng tổ dân phố như làm dâu trăm họ, việc gì cũng đến tay nhưng chế độ phụ cấp thấp. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé của bản thân vào xây dựng tổ, cộng đồng dân cư ngày càng phát triển”.