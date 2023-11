Nữ hiệu trưởng hết lòng vì học trò

(GLO)- Thời gian qua, các cấp chính quyền TP. Pleiku phối hợp với ngành chức năng và các trường học xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"; qua đó, góp phần đảm bảo giao thông khu vực cổng trường được thông suốt, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngày càng nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, New Zealand từ bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học khi xử lý những vụ bạo lực học đường. Nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực, ưu tiên tham vấn, phát triển cá nhân và xây dựng môi trường học tập thân thiện.

(GLO)- Những ngày qua, dư luận tại thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có nhiều ý kiến khác nhau về công tác xã hội hóa mua sắm ti vi phục vụ dạy và học tại Trường Tiểu học Chu Văn An. Điều này đặt ra câu hỏi: Xã hội hóa giáo dục như thế nào để thực sự hiệu quả, tạo sự đồng thuận của phụ huynh học sinh?

Trước khi được thôi việc 1 tháng, 4 trong số 5 giáo viên ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã có đơn xin nghỉ chức vụ lãnh đạo là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ở các trường vì lý do sức khỏe.

(GLO)- Chiều 30-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á (AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức đánh giá kết quả Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” sau hơn 5 năm triển khai thực hiện. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND TP. Pleiku; Quỹ Botnar và Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu.