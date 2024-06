Nữ Bí thư chi bộ gương mẫu trong học tập và làm theo Bác

Đó là nhận xét của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia AKe (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) Nguyễn Ngọc Sáu về đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lợi-Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Tân Điệp 1.

Năm 2021, đồng chí Lợi được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ ở tuổi 33. Năm 2023, chị tiếp tục được nhân dân tin tưởng trong vai trò trưởng thôn. Đảm nhận cùng lúc 2 vai: Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chị Lợi xác định phải sắp xếp dành thời gian để nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm và sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình mọi mặt đời sống trong nhân dân. Mọi việc của thôn đều đưa ra họp bàn, lấy ý kiến công khai, từ đó tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Minh chứng rõ nhất là cuối năm 2023, đoạn đường dài 145m đã được mở rộng và bê tông hóa khi các hộ dân đồng thuận hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chặt cây xanh,...Chị Lợi cho hay, đoạn đường này trước đây mặt đường chỉ rộng 3,5m. Đường nhỏ hẹp vào mùa mưa, người dân đi lại rất khó khăn. Vì vậy, trong các cuộc họp thôn đều nói rõ về mục đích, ý nghĩa cũng như thuận lợi, khó khăn trong việc mở rộng đường để người dân hiểu và cùng cộng đồng trách nhiệm. Tiếp đó, chị cùng với các chi hội đoàn thể trong thôn trực tiếp đến từng hộ dân có đất hai bên đoạn đường để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp tục tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, 5/5 hộ dân có đất hai bên đoạn đường đều đồng thuận hiến 375m2 đất để mở rộng mặt đường lên 5,5m.

Trong đó, hộ ông Đỗ Văn Phượng đã tự nguyện hiến gần 200m2 đất. Nhìn đoạn đường bê tông sạch sẽ trước cổng nhà, ông Phượng bộc bạch: Đường sá là bộ mặt của nông thôn. Đường có đẹp, có sạch thì đời sống người dân mới dần được cải thiện, nâng cao. Vì vậy, khi nhà nước có chủ trương và hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi đã đồng ý chặt bỏ một số cây ăn trái và tháo dỡ hàng rào, hiến 100m đất chiều dài và gần 2 m chiều ngang.

Thôn Tân Điệp 1 có 236 hộ dân, trong đó 85 hộ dân tộc thiểu số. Với phương châm sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình mọi mặt đời sống của nhân dân, hàng tháng, trong cuộc họp chi bộ, họp thôn, chị Lợi cùng với cấp ủy chi bộ, ban nhân dân thôn đã có nhiều giải pháp phù hợp đối với từng nhiệm vụ. Cụ thể, trong công tác giảm nghèo, cấp ủy chi bộ đã phân công nhiệm vụ đối với từng đảng viên, chi đoàn, chi hội về việc theo dõi, giúp đỡ hộ dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi một cách hiệu quả; tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2022 đến nay, thôn đã vận động nhân dân hiến đất làm hơn 600m đường giao thông nông thôn; lắp 28 bóng điện chiếu sáng ở 4 tuyến đường; đóng góp trên 5 triệu đồng để lắp camera an ninh dọc Quốc lộ 25; di dời chuồng trại ra xa nơi ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh,... Bên cạnh đó, thôn cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm, sách vở, xe đạp, đồ dùng học tập,... giúp các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, học tập. Trong giữ gìn an ninh trật tự, thôn đã phối hợp tuyên truyền, vận động 9 đối tượng quay trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy,...Đến cuối năm 2023, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo (giảm 5 hộ so với năm 2022), 9 hộ cận nghèo (giảm 69 hộ so với năm 2022).

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, chị Lợi đã nhận đỡ đầu em Nay H’Ban với số tiền 300 ngàn đồng/tháng. Chị Lợi chia sẻ: “H’Ban là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh, chị em. 2 anh trai của em bị bệnh thần kinh. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn song H’Ban luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và hiện đang học năm cuối Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại để nắm bắt tình hình học tập và động viên cháu cố gắng vượt qua khó khăn”. Còn ông Rơ Mah Thanh (bố của H’Ban) xúc động nói cảm ơn thôn, cảm ơn xã vì đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, giúp đỡ con gái theo đuổi giấc mơ đến trường.

Với những đóng góp cụ thể, mới đây, chị Lợi vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2021 đến năm 2024.