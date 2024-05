Chư Pưh triển khai hiệu quả mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn

Phát huy trách nhiệm “Đảng cử, dân tin”

Sau 3 năm triển khai chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, huyện Chư Pưh đã có 51/75 thôn, làng bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đạt tỷ lệ 68%. Việc hợp nhất 2 chức danh không những làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mà các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tại các thôn, làng được vận hành ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc hợp nhất góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, hệ thống chính trị tại các thôn, làng. Ngoài ra, việc nhất thể hóa còn góp phần tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện để tăng chế độ cho cán bộ thôn, làng, giúp họ yên tâm làm việc, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước đây, Ia Khưng là làng đặc biệt khó khăn của xã Chư Don. Đời sống bà con người Jrai nơi đây gặp nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất, tập quán canh tác lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thiếu ổn định. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của dân làng đã có bước chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt là từ khi thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, việc ban hành và triển khai nghị quyết của chi bộ sát với thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.

Theo ông Hà Tấn Phát-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Khưng: Việc kiêm nhiệm cả 2 chức danh giúp ông sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình tư tưởng và việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và người dân. Đặc biệt, chủ trương nhất thể hóa phát huy được sức mạnh lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Chính vì vậy, việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng làng nông thôn mới… nhận được sự đồng thuận và mang lại hiệu quả cao.

“Chuyển biến rõ nét nhất là dân làng không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã chí thú làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,8%. Cùng với đó, 100% dân làng đồng thuận, chung tay hiến đất, đóng góp ngày công và tiền để làm đường giao thông, lắp điện chiếu sáng đường làng”-ông Phát chia sẻ.

Còn ông Trần Ngọc Thái-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Hiệp (thị trấn Nhơn Hòa) thì cho hay: “Sau khi kiêm nhiệm 2 chức danh, việc ban hành và triển khai nghị quyết của chi bộ thuận tiện, thông suốt hơn và sớm đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân được thực hiện nhanh chóng, kịp thời; nhất là các vấn đề trong thôn, trong dân đều được nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nhờ đó, thôn luôn giữ ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế-xã hội cũng có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để làm tốt trách nhiệm “Đảng cử, dân tin” thì cần có sự nhiệt huyết, trách nhiệm, công tâm và khách quan”.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh

Ông Nguyễn Huy Châu-Bí thư Huyện ủy Chư Pưh: Việc hợp nhất 2 chức danh đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngay từ cơ sở. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn sẽ sâu sát thực tế, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ chung của thôn và chỉ đạo triển khai thực hiện có sự tập trung hơn. Từ đó, có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi cao.

Theo ông Đặng Lê Minh-Bí thư Đảng ủy xã Chư Don: Việc triển khai nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Bộ máy trong hệ thống chính trị tại các thôn, làng tinh gọn hơn; tạo sự đồng thuận, triển khai nhanh chóng và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Các chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện từng thôn, làng nên tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Tuy nhiên, đối với địa bàn có tỷ lệ người dân tộc thiểu số đông (chiếm hơn 85%), điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, số lượng đảng viên tại chỗ ít, trình độ học vấn thấp như xã Chư Don thì việc lựa chọn nhân sự gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Don nêu giải pháp: “Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các thôn, làng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, tạo tiền đề xây dựng đội ngũ kế cận tại các thôn, làng”.

Còn ông Lê Đình Sơn-Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa thì cho hay: Thị trấn có 8/12 thôn, làng đã bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc triển khai chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cũng gặp một số khó khăn. Cụ thể, khi triển khai nhất thể hóa 2 chức danh thì có trường hợp có thể làm tốt vai trò, nhiệm vụ trưởng thôn nhưng thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác Đảng. Do đó, Đảng ủy thị trấn tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị thôn, làng vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Huy Châu cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Thực hiện tốt mô hình kết nghĩa giữa các cơ quan cấp huyện với các thôn, làng; phân công các huyện ủy viên phụ trách, hướng dẫn các thôn, làng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, ban hành các quy chế mẫu về chế độ làm việc của cấp ủy chi bộ thôn, làng và hoạt động của ban nhân dân thôn; chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở thường xuyên giao ban bí thư chi bộ, triển khai, định hướng các nhiệm vụ chính trị ở thôn, làng. Cùng với đó, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; tạo nguồn cán bộ cơ sở ở những nơi còn khó khăn về nguồn cán bộ; phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trong những năm tiếp theo”.