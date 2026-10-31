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Những trường hợp dừng đèn đỏ vẫn có thể bị phạt?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VBPL)

(GLO)- Vụ tài xế xe đầu kéo ở Bắc Ninh bị lập biên bản do dừng xe vượt vạch khi đèn đỏ là lời cảnh báo đối với người tham gia giao thông. Trong một số trường hợp, dù đã dừng xe, tài xế vẫn có thể bị xử phạt nếu không chấp hành đúng quy định.

Ngày 30-10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã lập biên bản đối với tài xế xe đầu kéo có hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

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Xe đầu kéo vượt vạch dừng đèn đỏ có thể bị phạt 20 triệu đồng. Ảnh: Cục CSGT/CLO

Trước đó, lúc 6 giờ 18 phút ngày 12-10, tại Km105+550 quốc lộ 1A (đoạn qua phường Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh), tài xế không chủ động giảm tốc độ khi đèn tín hiệu chuyển đỏ mà tiếp tục cho xe tiến về phía ngã tư.

Khi dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, tiến sát khu vực giao nhau. Hình ảnh sự việc được camera hành trình ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh, ngày 30-10, lực lượng chức năng mời tài xế H.V.X. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc lập biên bản.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông có thể khiến người điều khiển ô tô bị phạt từ 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, người điều khiển phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, biển báo và vạch kẻ đường. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và loại phương tiện, người vi phạm có thể bị áp dụng mức phạt khác nhau.

Trường hợp tài xế tiếp tục di chuyển khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, không chấp hành hiệu lệnh dừng và đi qua vạch dừng, có thể bị xử phạt về hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện dừng, đỗ tại nơi có biển cấm hoặc vị trí không được phép dừng, đỗ cũng có thể bị xử phạt theo quy định.

Một tình huống khác cần lưu ý là khi đèn tín hiệu chuyển vàng. Người điều khiển phương tiện phải dừng trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng khi đèn chuyển vàng mà việc dừng lại có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, tài xế cần quan sát tín hiệu từ xa, chủ động giảm tốc độ và tránh tăng ga để cố vượt qua nút giao.

Đối với xe đầu kéo, xe tải trọng lớn, việc không giảm tốc độ kịp thời càng dễ dẫn đến tình trạng phương tiện vượt quá vạch dừng, tiến sát khu vực giao nhau, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Từ vụ việc tại Bắc Ninh, cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý quan sát đèn tín hiệu, dừng xe đúng vị trí và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

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