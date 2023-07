Những điều ít biết về Trại giam tù binh Pleiku

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), sáng 21-7, Đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công ở huyện Mang Yang. Cùng đi có Bí thư Huyện ủy Mang Yang Trần Đình Hiệp, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Xây dựng.

(GLO)- Tối 19-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, xã Nghĩa Hưng và xã Hà Tây (huyện Chư Păh) đã tạo được những chuyển biến tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 2 năm (2021-2022), 2 xã này lần lượt được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.