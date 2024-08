Những dấu hiệu cho thấy đến lúc thay thế smartphone

Những dấu hiệu được liệt kê dưới đây được xem là bằng chứng tốt cho thấy đã đến lúc người dùng nên thay thế smartphone của mình bằng sản phẩm hiện đại hơn.

Không còn được cập nhật

Trên bất kỳ thiết bị di động nào, các bản cập nhật là vô cùng quan trọng, vì chúng đảm bảo chiếc smartphone đó luôn an toàn nhất có thể. Các thương hiệu lớn tung ra các bản vá bảo mật giúp người dùng ít bị hacker tấn công hơn.

Vấn đề là smartphone thường có thời hạn nhận hỗ trợ cập nhật. Sau một thời gian sử dụng, thiết bị sẽ không còn nhận được các bản cập nhật, do đó nó dễ tiếp xúc với các phần mềm độc hại. Việc cập nhật phần mềm sẽ giúp một số ứng dụng hoạt động trơn tru, không làm mất các tính năng trên smartphone.

Màn hình bị hỏng hoặc nứt

Màn hình bị hỏng hoặc nứt là một trong những vấn đề phổ biến khiến smartphone bị hỏng. Điều này không có nghĩa một vết nứt nhỏ sẽ khiến điện thoại không còn dùng được nữa. Tuy nhiên, hư hỏng này dẫn đến các bộ phận của màn hình không thể sử dụng được hoặc thậm chí bị hỏng hoàn toàn.

Hơn nữa, việc sửa màn hình bị hỏng cũng có thể khá tốn kém, với số tiền mà người dùng phải trả cho việc thay thế màn hình có thể tương đương với việc mua một chiếc smartphone khác tầm giá thấp hơn.

Sự cố kết nối liên tục

Một vấn đề phổ biến liên quan đến việc mất kết nối liên tục. Có nhiều trường hợp người dùng phàn nàn về việc không thể thiết lập kết nối với Wi-Fi hoặc thậm chí Bluetooth nữa. Nguyên nhân có thể gây ra những sự cố này thường do lỗi phần cứng, xuất hiện do sự hao mòn. Giống như màn hình, việc sửa chữa cũng có thể khá tốn kém so với việc mua một chiếc smartphone mới.

Theo Kiến Văn (TNO)