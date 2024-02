Người có dạ dày yếu cần lưu ý gì trong ăn uống?

Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến dạ dày một người trở nên nhạy cảm với thực phẩm. Đó có thể là do không dung nạp thực phẩm, căng thẳng, lo âu quá mức hay rối loạn tiêu hóa.

Những người có dạ dày nhạy cảm thường gặp các triệu chứng tiêu hóa như đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hay ói mửa. Điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu này, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Những người mà dạ dày yếu, nhạy cảm với một số loại thực phẩm thì cần lưu ý những điều sau khi ăn uống:

Tránh món cay

Đối với những người có dạ dày yếu, thực phẩm cay có thể có hại. Các loại gia vị như ớt, tương ớt, nước sốt cay có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây đầy hơi và ợ nóng.

Ngoài ra, thực phẩm cay có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng như bệnh viêm ruột, khó tiêu và các vấn đề tiêu hóa khác. Để kiểm soát các triệu chứng do thực phẩm cay gây ra, mọi người nên tránh ăn cay. Nếu có ăn thì chỉ nên ăn cay mức độ nhẹ và dùng kèm với món khác, chẳng hạn như uống thêm sữa, để giảm tác động của vị cay lên dạ dày.

Hạn chế món nhiều chất béo

Thực phẩm có nhiều chất béo hay dầu mỡ, đồ chiên xào cũng là tác nhân khác gây khó chịu ở người có dạ dày yếu. Những món nhiều mỡ này có thể gây buồn nôn, đầy hơi và tiêu chảy, đặc biệt ở những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc có vấn đề với túi mật. Để tránh các triệu chứng khó chịu, mọi người nên ăn ít các món có nhiều chất béo, dầu mỡ.

Các món làm từ sữa

Những người dạ dày yếu có thể bị khó chịu nếu uống sữa hoặc các món làm từ sữa. Những người mắc chứng không dung nạp đường sữa khi dùng thực phẩm làm từ sữa sẽ dễ gặp các triệu chứng như đầy hơi, tiêu chảy. Ngoài ra, người nhạy cảm với một số loại protein có trong sữa cũng có thể gặp các triệu chứng tương tự.

Cách tốt là những người có vấn đề với sữa nên tránh hoặc hạn chế uống sữa cũng như các món làm từ sữa. Trước khi ăn hay uống thì hãy xem thành phần dinh dưỡng của thực phẩm.

Ăn từng bữa nhỏ

Trong nhiều trường hợp, những người có vấn đề ở dạ dày không nên ăn một bữa lớn mà nên chia khẩu phần ăn ra thành các bữa nhỏ. Đây có thể là cách cực kỳ hữu ý giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Với những người mắc bệnh tiểu đường, cách này còn có thể góp phần kiểm soát đường huyết, theo Eat This, Not That!.