Người cao tuổi An Khê góp sức vì cộng đồng

(GLO)- Với mong muốn chung tay vì cộng đồng, nhiều người cao tuổi ở thị xã An Khê đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi.

Đứng ra thành lập Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê từ năm 2011, đến nay, bà Phan Thị Nhung (SN 1963) đã duy trì nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng. Vào thứ năm hàng tuần, CLB tổ chức chương trình “Nồi cháo tình thương”, mang đến những tô cháo nóng hổi, giàu dinh dưỡng, kèm thêm hộp sữa và chiếc bánh mì cho các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ. Cũng vào sáng thứ năm hàng tuần, CLB còn tổ chức dự án dinh dưỡng cho trẻ em tại làng Gliêk (thị trấn Đak Pơ), trao tận tay cho trẻ em hàng chục suất quà gồm sữa, bánh kẹo, bánh mì, bún khô. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, CLB tổ chức các chương trình: “Cùng em đến trường”, “Mùa đông yêu thương”, “Trung thu cho em”, “Ngày làm việc tốt”, “Ngày hội tình nguyện”, “Tháng 3 yêu thương”…

Bà Phan Thị Nhung (thứ 3 bên trái)-Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng An Khê (thị xã An Khê) dẫn chương trình ngày làm viẹc tốt tại làng Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Ngọc Minh

Hưởng ứng phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ phát động, từ năm 2014 đến nay, CLB đã nhận hỗ trợ hàng tháng cho 30 trẻ mồ côi, người già neo đơn ở huyện Đak Pơ và Kông Chro. Mỗi trường hợp được nhận suất quà trị giá 400 ngàn đồng gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, nhu yếu phẩm và 100 ngàn đồng tiền mặt. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, CLB đã phối hợp với các cơ quan chuyên trách kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên toàn quốc ủng hộ hàng chục ngàn suất quà với tổng giá trị 427 triệu đồng để hỗ trợ cho 2.000 lượt người.

Bà Nhung cho biết: Câu lạc bộ có 70 thành viên, trong đó 30 thành viên hoạt động thường xuyên. Trước khi tổ chức chương trình, bà xây dựng kế hoạch, liên hệ với địa phương để lấy thông tin, số lượng người cần giúp đỡ, sau đó thống kê phần quà hỗ trợ phù hợp; kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng thông qua đăng thông tin trên Zalo, Facebook. Đến ngày tổ chức, bà trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để các chương trình triển khai thành công, ý nghĩa.

Bà Phan Thị Nhung (bên phải)-Chủ nhiệm CLB Tấm Lòng Vàng An Khê tặng quà cho người gia neo đơn ở xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Nhung Phan

Từ những việc làm thiết thực cho cộng đồng, bà Phan Thị Nhung đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc trao tặng giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2021.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2015, ông Lê Khắc Thiện (SN 1955, tổ 2, phường An Phú) đã sáng lập CLB Hoa vô ưu với 30 thành viên cùng luyện tập dưỡng sinh, nâng cao sức khỏe. Bên cạnh tham gia một số hoạt động văn hóa, CLB còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro và thị xã An Khê tặng 100-200 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở 2 địa phương vào dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng 7. “Kinh phí mua quà do các thành viên và bạn bè, người thân đóng góp. Qua hoạt động này, CLB mong muốn lan tỏa hành động đẹp, tình yêu thương, sẻ chia khó khăn với những mảnh đời kém may mắn”-ông Thiện chia sẻ.

Ông Lê Khắc Thiện (tổ 2, phường An Phú) cùng các thành viên CLB Hoa Vô Ưu luyện tập dưỡng sinh tâm thể, nâng cao sức khoẻ . Ảnh nhân vật cung cấp

Còn bà Hồ Thị Ngọc Tú (SN 1958, tổ 3, phường Ngô Mây) thì lại chọn mở quán ăn An chuyên phục vụ các món chay từ năm 2023 đến nay. Hàng năm, bà Tú trích một phần lợi nhuận để mua hàng trăm suất quà tặng người nghèo, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi và hỗ trợ những người ốm đau trên địa bàn thị xã. Nói về công tác thiện nguyện, bà Tú tâm sự: Bà luôn tâm niệm làm được việc gì có ích cho xã hội thì phải cố gắng làm. Vì thế, sau khi lo cho các con yên bề gia thất, bà tập trung cho công tác từ thiện xã hội. Vào dịp Tết Nguyên đán, bà Tú vận động gia đình, người thân tặng 30-70 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo. Vào ngày 14 âm lịch, bà cùng các phật tử chùa Viên Quang phát cơm từ thiện tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Đặc biệt, khi gặp những gia đình khó khăn đột xuất, bà trực tiếp đến động viên, hỗ trợ gạo hoặc tiền. Bà Tú còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay đóng góp kinh phí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Người thân, Hội Chữ thập đỏ phường Ngô Mây đại diện cho bà Hồ Thị Ngọc Tú (tổ 3, phường Ngô Mây) tặng quà cho hộ khó khăn trên địa bản. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, ông Trần Chấn Cận-Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị xã An Khê-cho biết: Hội Người cao tuổi thị xã có 6.812 hội viên. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo, nhiều người cao tuổi còn có tấm lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội của địa phương.