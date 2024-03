Nga nêu điều kiện đàm phán về vấn đề Ukraine

Tin liên quan Hội đồng NATO-Ukraine họp bất thường tại Brussels

Trả lời phỏng vấn đăng trên nhật báo Izvestia ngày 29-3, Ngoại trưởng Nga cho biết thêm đề xuất giải quyết của Trung Quốc về vấn đề Ukraine có đề cập đến sự cần thiết phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây - được áp đặt từ lâu trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh đây là điều quan trọng, sẽ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm an ninh cho tất cả các bên tham gia vào quá trình này.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng các cuộc đàm phán không thể dựa trên công thức hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đề xuất, được phương Tây và Mỹ thúc đẩy, mà phải dựa trên cơ sở phân tích nghiêm túc các vấn đề an ninh hiện nay và đảm bảo lợi ích an ninh hợp pháp của Nga.

Về đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hội nghị Istanbul-2 nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine và khởi động các cuộc đàm phán an ninh chiến lược, ông Lavrov cho biết Moscow đã nghe về sáng kiến và sẵn sàng xem xét đề xuất này trên cơ sở có đi có lại. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga cũng xác nhận sẽ có cuộc gặp với đại sứ một số nước để thảo luận về tình hình Ukraine vào đầu tháng 4.

Mỹ cùng các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể trong nhiều lĩnh vực của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2-2022. Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản thông báo tiếp tục gia hạn một năm quyết định hủy bỏ quy chế thương mại "tối huệ quốc" đối với Nga kể từ cuối tháng 3 này. Đây là lần thứ hai Chính phủ Nhật Bản gia hạn quyết định này. Theo đó, tất cả hàng nhập khẩu từ Nga sẽ phải chịu thuế cao hơn cho đến cuối tháng 3-2025 như mức thuế 5% đối với cá hồi, tăng so với mức 3,5% trước đó và 6% đối với cua, tăng từ mức 4%.