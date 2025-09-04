Mỹ thử nghiệm phà điện bay ở độ cao 10m với tốc độ 300km/h

(GLO)- Tương lai của giao thông đường biển đang được định hình lại nhờ một sáng tạo đầy táo bạo tại Mỹ. Chiếc phà điện Paladin tại Mỹ có thể lướt trên mặt nước và bay ở độ cao khoảng 10m, mở ra hướng đi mới cho giao thông ven biển.

Một phương tiện mới, chiếc phà điện chở khách có cánh mang tên Paladin do các kỹ sư Mỹ thiết kế, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Sáng chế này hứa hẹn thay đổi cách con người di chuyển ven biển, kết hợp tốc độ của máy bay với sự tiện lợi của tàu thuyền.

Chiếc phà điện có cánh Paladin lướt trên vịnh Narragansett trong một chuyến thử nghiệm ngày 6-8 tại North Kingstown, bang Rhode Island (Ảnh: AP)

Đây là phương tiện lai giữa thuyền và máy bay, tận dụng một hiện tượng vật lý gọi là hiệu ứng mặt đất. Đây là một lớp đệm không khí tương tự như cách chim bồ nông và mòng biển tận dụng khi bay là là trên mặt sóng biển.

Chiếc phà bay Paladin được thử nghiệm tại vịnh Narragansett, Mỹ, với ba chế độ: nổi, lướt trên cánh ngầm và bay. Trong quá trình thử nghiệm, ban đầu, nó lướt trên sóng như một chiếc thuyền và tăng tốc cho đến khi một cặp cánh ngầm nâng nó lên khỏi mặt nước.

Điểm đặc biệt nhất của phương tiện phà điện là chức năng bay, khi Paladin có thể bay ở độ cao khoảng 10 m trên mặt nước với tốc độ lên tới gần 300 km/h. Thách thức kỹ thuật lớn nhất trong thiết kế của Regent là sự chuyển đổi từ chế độ lướt trên cánh ngầm sang chế độ bay.

Chiếc phà điện bay Paladin có thể rút ngắn thời gian đi từ Rhode Island tới New York còn 1 giờ, thay vì 3 tiếng đi tàu hỏa hoặc mắc kẹt trên đường cao tốc.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế phân loại các phương tiện như của Regent là phương tiện hàng hải, không phải máy bay. Thị trường vận tải hành khách và hàng hóa ven biển, chiếm khoảng 40% dân số thế giới, là một cơ hội trị giá 600 tỷ USD cho các phương tiện phà điện bay như Paladin.

Ông Billy Thalheimer - Tổng giám đốc Công ty Regent Craft cho biết: "Đây là chiếc phà bay hoàn toàn chạy bằng điện. Nó được dùng cho giao thông ven biển để giải quyết các vấn đề trên những tuyến đường quá dài để lái xe và quá đắt để bay và chúng ta bị mắc kẹt trên đường. Phương tiện này có thể là một sự thay thế hoàn hảo".

Ông Tom Huntley - Công ty Regent Craft chia sẻ: "Phương tiện này có thể dùng trong thương mại hay quân sự, nhưng dù mảng kinh doanh nào phát triển nhanh hơn thì cũng đều có thể bổ sung cho mảng kia, giúp giảm chi phí mua sắm và vận hành khi tạo ra một chuỗi cung ứng ổn định".

Dự kiến đến năm 2027, Regent Craft sẽ giao đơn hàng phà điện bay đầu tiên cho cả khách hàng thương mại và quốc phòng. Nhà sản xuất Regent Craft đặt rất nhiều kỳ vọng vào phương tiện này.