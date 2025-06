Mời đối tượng đưa thông tin sai sự thật về đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai lên làm việc

(GLO)- Liên quan đến vụ việc thông tin sai sự thật trên Tiktok về đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Gia Lai đã mời làm việc với 1 trường hợp.

Trước đó, ngày 20-5-2025, tài khoản mạng xã hội Tiktok có tên N.Đ.V đăng tải 1 video dài 1 phút 7 giây với nội dung ghi lại cảnh 4 người (gồm 1 em bé, 1 người đàn ông và 2 người phụ nữ); trong đó có 1 người phụ nữ trên tay đang bế 1 trẻ sơ sinh đi từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trong video kèm theo cuộc hội thoại nội dung: “Đẻ con trong Bệnh viện tỉnh mà không cho xe vô đón người nhà đây, thấy tội hai cô chú chưa?... Công an tỉnh can thiệp đi nha, thấy tội chưa đi bộ từ bệnh viện tỉnh đây nè, phải đi xe nhà tới đón nè, thấy tội chưa, pháp luật can thiệp đi nha, thấy tội người nhà người ta chưa, đó chị đây mổ nè cũng phải ráng chạy đi bộ lên trên đây nè thấy tội chưa, cộng đồng mạng chia sẽ đi”. Đoạn video từ khi được đăng tải đến ngày 17-6-2025 đã thu hút 503 ngàn lượt người tiếp cận, tương tác.

Thông tin chưa chính xác về đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai gây nhiều dư luận không tốt, ảnh hưởng danh tiếng và gây mất uy tín đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ảnh chụp màn hình

Thông tin trên sau khi đăng tải đã gây ra nhiều dư luận trái chiều, đa phần các bình luận chỉ trích, thóa mạ làm ảnh hưởng danh tiếng và gây mất uy tín đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh. Vì vậy, lãnh đạo bệnh viện đã gửi đơn kiến nghị Công an tỉnh xác minh, xử lý theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định là ông N.Đ.V (SN 1996, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là người đã quay video và tán phát trên mạng xã hội. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20-5-2025, tại khu vực gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông N.Đ.V đã sử sụng điện thoại để quay video gia đình một sản phụ vừa xuất viện với nội dung cho rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không cho xe người nhà vào đón bệnh nhân và yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Tại cơ quan Công an, ông N.Đ.V thừa nhận việc bản thân chưa từng chứng kiến việc nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không cho xe của người nhà vào đón bệnh nhân như nội dung video đã phản ánh. Tuy nhiên, chỉ vì bức xúc nhất thời liên quan đến vấn đề tranh giành khách của nhóm xe khách, xe dù ở khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên mới nói, đăng như vậy; đồng thời cũng do thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã thực hiện hành vi vi phạm trên. Sau khi làm việc, ông N.Đ.V đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an làm việc với N.Đ.V. Ảnh ĐVCC

Liên quan đến vụ việc, bà N.T.H (SN 1967, trú tại xã Ia Vê, huyện Chư Prông)- là người xuất hiện trong video cho biết: Ngày 20-5-2025, bà có gọi điện thoại cho ông V.N.C (sinh năm 1987, hành nghề lái xe dịch vụ ở khu vực xã Ia Vê, huyện Chư Prông) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh đón bà cùng con dâu xuất viện sau khi sinh. Tuy nhiên, ông V.N.C yêu cầu bà N.T.H đi bộ ra khu vực cách cổng Bệnh viện khoảng 300m để đón xe. Sau đó bà N.T.H cùng con dâu đi bộ từ Khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) ra xe để về nhà, khi đi đến đoạn đường cách cổng bệnh viện khoảng 300m thì bất ngờ N.Đ.V tiến đến bắt chuyện, quay video cảnh bà N.T.H cùng gia đình di chuyển trên đường.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.H khẳng định xe của ông V.N.C chưa đi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nên không có việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không cho xe vào Bệnh viện đón bệnh nhân như đoạn video đã phản ánh.

Về phía Bệnh viện đa khoa tỉnh, đại diện bệnh viện cho biết bệnh viện có quy định cho lực lượng bảo vệ của bệnh viện phải đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông giao thông trong nội bộ khuôn viên bệnh viện, thực hiện việc điều tiết, hướng dẫn ra vào, đậu đỗ trong khuôn viên đúng nơi quy định.

Riêng đối với các loại xe đưa bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, hoặc đón người nhà ra viện không được đậu đỗ tại lối vào quá 3 phút để tránh tình trạng ùn tắc giao thông khu vực khuôn viên bệnh viện. Ngoài ra, đại diện bệnh viện khẳng định không có việc Bệnh viện đa khoa tỉnh ngăn cản, không cho xe vào bệnh viện đón bệnh nhân như đoạn video đã phản ánh.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẳng định không có việc Bệnh viện đa khoa tỉnh ngăn cản, không cho xe vào bệnh viện đón bệnh nhân như đoạn video đã phản ánh. Ảnh: Như Nguyện

Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.