Máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam

Sáng 6.1, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) tiến hành khám xét căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, P.Xuân An (TP.Phan Thiết) do nghi vấn nơi đây có liên quan đến sản xuất tiền giả.