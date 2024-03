Mang Yang biểu dương người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Lan Anh-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số ban, ngành, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội thành viên, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cùng 60 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Hội nghị đánh giá trong giai đoạn 2018-2023, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Mang Yang đã tích cực trong công tác vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, giúp nhau sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng dân cư...

Cùng với đó, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện đã tích cực vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong sản xuất và đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; thực hiện công tác hòa giải, công tác dân tộc và tôn giáo ở cơ sở, xây dựng thôn, làng, khu dân cư văn hoá, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thị Lan Anh đã thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2023 và quý I-2024. Đồng thời biểu dương thành tích đóng góp trong thời gian qua của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS số toàn huyện...Phó Chủ tịch UBND huyện đã động viên các vị tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, chăm lo phát triển sản xuất nhằm đảm bảo đời sống và vươn lên làm giàu chính đáng, gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý các vị tiếp tục phát huy vai trò tích cực đi đầu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, phòng chống tà đạo Hà Mòn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương, cơ sở ngày càng vững mạnh…

Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện Mang Yang tặng giấy khen 20 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS số của huyện và 10 cá nhân là cán bộ xã, thôn làng cùng về thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò người có uy tín ở cơ sở góp phần xây dựng huyện nhà giai đoạn 2018-2023. Đồng thời, tặng quà cho toàn thể người có uy tín dự hội nghị.