Lời khai của người mẫu Ngọc Trinh tại cơ quan công an

Qua làm việc, Ngọc Trinh thừa nhận là không có bằng lái xe mô tô nhưng vẫn cùng với 'thầy giáo' Đông tổ chức điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm; quay lại các clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like.

Đăng lên để câu view, câu like?

Liên quan đến vụ “Bắt người mẫu Ngọc Trinh tội gây rối trật tự công cộng” như Báo SGGP đã thông tin, nguồn tin của PV cho hay, đến nay Công an TPHCM đã làm rõ nhiều tình tiết về hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh (là người mẫu và diễn viên, sinh năm 1989, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, ngụ quận 7, là "thầy" dạy Ngọc Trinh “biểu diễn”).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu người mẫu Ngọc Trinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngọc Trinh khai là không có bằng lái xe mô tô nhưng vẫn cùng với “thầy giáo” Đông tổ chức điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm; quay lại các clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like.

Đầu tháng 9-2023, Đông cùng Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu “Ninja” lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, Khu đô thị Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) để biểu diễn. Tại đây, cả hai kéo theo một số “trợ thủ” để quay lại clip khi Ngọc Trinh “biểu diễn” trên xe mô tô với các động tác phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy….

Ngày 6-10, Ngọc Trinh và Đông tiếp tục tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999 cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15, Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức). Tại đây, cả hai lái xe mô tô này biểu diễn các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Ngọc Trinh khai không có bằng lái A2 nhưng vẫn cùng "thầy giáo" Đông tổ chức điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm; quay lại các clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like

Hai lần trên, Ngọc Trinh đều cho một số “trợ lý” đi cùng để hỗ trợ việc quay, chụp ảnh quá trình Ngọc Trinh và “thầy giáo” Đông biểu diễn khi lái xe mô tô. Đồng thời, sau mỗi lần như vậy, Ngọc Trinh biên tập lại các clip, hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Quá trình điều tra, các lần biểu diễn xe mô tô, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng clip lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội tiktok, facebook. Trong đó, tài khoản Tiktok “Ngoc Trinh” (ID: @ngoctrinh89; hiện có 6,8 triệu người theo dõi; đã nhận tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích cho tất cả các video) đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 21, 28-9 và ngày 2, 6, 8-10.

Đến trưa 12-10, các video nhận được 478.000 lượt thích; 4.881 lượt bình luận; 9.848 lưu video; 5.787 lượt chia sẻ.

Riêng tài khoản Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)” (facebook.com/ngoctrinhfashion89; hiện có hơn 3,1 triệu người theo dõi) cũng đăng tải các video nêu trên thu hút 5.900 lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt gửi.

Đồng thời, tài khoản Fanpage Facebook “NGỌC TRINH” (hiện có 2,7 triệu lượt thích; 5,9 triệu người theo dõi) đăng tải 1 video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân.

Các video này sau đó đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên Website; hơn 3.000 video liên quan trên Youtube.

Thầy dạy Ngọc Trinh “biểu diễn” dùng giấy tờ giả, từng vi phạm nồng độ cồn

Riêng Đông khai nhận giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 59A3-115.88 là giả. Đông thừa nhận biết giả nhưng vẫn cố ý mua xe về sử dụng vì thấy rẻ và thích.

Trần Xuân Đông là thầy dạy người mẫu Ngọc Trinh “biểu diễn” xe mô tô phân khối tại cơ quan công an

Nguồn tin của PV Báo SGGP xác nhận thầy dạy Ngọc Trinh “biểu diễn” là Đông đã bị Công an quận 8 tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A2 do vi phạm nồng độ cồn trước đó. Tuy nhiên, người thầy này vẫn vì “đam mê” và dạy người mẫu Ngọc Trinh biểu diễn xe mô tô để câu like.

Công an TPHCM cho biết, hành vi của Ngọc Trinh và “thầy giáo” Đông như trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời, cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng. Ngoài ra, Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh về tội “gây rối trật tự công cộng”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Đông về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng với những “trợ lý” giúp sức cho người mẫu Ngọc Trinh và Đông, công an đang củng cố hồ sơ làm rõ từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.