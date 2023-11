Loại quả giàu vitamin C nhất là băn khoăn của không ít người, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thường xuyên ăn các loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Vậy nhưng loại quả nào giàu vitamin C nhất?

Quả ổi

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, trong 1 quả ổi chứa lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam. Trong trái cây này còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng.

Quả lý chua đen (Blackcurrants)

Báo VnExpress dẫn lời Bác sĩ dinh dưỡng Trần Thị Trà Phương, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome cho biết, trong danh sách các loại trái cây giàu vitamin C, quả lý chua đen chỉ đứng thứ hai sau quả ổi.

Trong 100 g quả lý chua đen chứa khoảng 200 mg vitamin C. Ngoài ra, quả lý chua đen còn giàu kali, các chất chống oxy hóa, các flavonoid giúp giảm viêm, nhiễm trùng.

Kiwi

Ước tính, khoảng 70 mg vitamin C trong 100 g quả kiwi (tương đương một quả kiwi cỡ vừa). Đồng thời, kiwi cũng chứa nhiều chất xơ, kali, chất chống oxy hóa, axit béo omega-3... có tác dụng bảo vệ tế bào, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đu đủ

Trong một cốc đu đủ chín khoảng 150 g có chứa khoảng 90 mg vitamin C, vừa đủ nhu cầu hàng ngày cho người trưởng thành. Loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C này còn giàu vitamin A, B, chất xơ, folate, kali, magie, flavonoid, carotenes... tốt cho đường tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư đại tràng, cổ tử cung.

Dâu tây

Được công nhận là siêu hoa quả trong việc cung cấp vitamin C, dâu tây chứa lượng vitamin C cao và chỉ 152g dâu tây chứa 89mg vitamin C. Dâu tây cũng là một nguồn cung cấp protein và chất xơ.

Cam

Đây là loại quả thường được các bà nội trợ lựa chọn khi cần bổ sung vitamin C cho gia đình. Ngoài giá trị dinh dưỡng, từ lâu đời nhân dân ta vẫn dùng nước cam, nước quýt để chữa bệnh thiếu vitamin C, chữa khát và giải say tượu.

Trên đây là những loại trái cây giàu vitamin C. Hãy thường xuyên bổ sung loại trái cây này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.