Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 25-6 đến 1-7

(GLO)- Theo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân đang được Bộ Công an lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất bỏ quy định người có giấy phép lái xe hạng D1 được phép lái xe hạng C.