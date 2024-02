Bào thai được thông tim can thiệp ở trong bụng mẹ lúc 32 tuần 6 ngày, đến tuần thứ 37 được được mổ chủ động bắt ra và em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

(GLO)- 2 người ở Thanh Hóa suýt mất mạng vì đốt than củi để sưởi ấm. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) đã kịp thời cấp cứu họ qua cơn nguy kịch.

Cao huyết áp, đái tháo đường, đặc biệt là mỡ máu cao được xem là "tam sát thủ" gây ra đột quỵ và nhồi máu cơ tim, do vậy việc kiểm soát mỡ máu là vô cùng quan trọng.

Ngày 26/1, Trung tâm Y tế huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một ổ dịch thủy đậu tại trường mầm non Măng Non, thị trấn Ea Kar, với 28 trường hợp trẻ mắc bệnh.

Ca can thiệp động mạch vành phức tạp do các bác sĩ của Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện đã được truyền hình trực tiếp đến Singapore, nơi đang diễn ra hội nghị khoa học thế giới về tim mạch can thiệp (Singlive 2024), với sự tham dự của các chuyên gia tim mạch nhiều nước.