Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Kove Moto Malaysia vừa giới thiệu chính thức mẫu adventure-touring hoàn toàn mới - Kove 800X GT phiên bản 2025, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe này được thiết kế chuyên biệt cho những tín đồ đam mê khám phá, chinh phục cung đường dài và địa hình đa dạng.

Hiện tại, Kove 800X GT 2025 được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Malaysia. Tuy nhiên, trong tương lai gần, hãng có kế hoạch chuyển sang lắp ráp nội địa nhằm tối ưu chi phí và khả năng tiếp cận khách hàng.

glo-kove-800x-gt-1.jpg

Ở phiên bản mới, Kove trang bị cho 800X GT khối động cơ 2 xi-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, tích hợp cam đôi DOHC, 8 van, dung tích 799 cc. Hệ thống phun xăng điện tử EFI giúp xe đạt công suất tối đa 97 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 80 Nm tại 7.500 vòng/phút.

glo-kove-800x-gt-2.jpg

Xe sử dụng hộp số 6 cấp đi kèm quickshifter và ly hợp trượt, truyền động bằng xích, cho khả năng sang số nhanh và mượt mà. Tốc độ tối đa của xe đạt tới 180 km/h - con số ấn tượng trong phân khúc adventure-touring tầm trung.

glo-kove-800x-gt-3.jpg
glo-kove-800x-gt-4.jpg

Hệ thống treo của Kove 800X GT đến từ thương hiệu KYB, gồm phuộc trước dạng upside-down đường kính 49 mm, có thể điều chỉnh tải trước và đi kèm bộ giảm chấn lái. Phuộc sau dạng monoshock, cũng hỗ trợ tinh chỉnh độ nén và tải trước, tích hợp thêm bình dầu phụ, tăng khả năng vận hành ổn định trên địa hình phức tạp.

glo-kove-800x-gt-5.jpg

Về phanh, xe sở hữu hệ thống phanh đĩa đôi phía trước với heo phanh 4 piston đối xứng kiểu radial, kết hợp với phanh đĩa đơn phía sau. ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn tối đa khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt.

Kove 800X GT sử dụng vành nan hoa, kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau, đi kèm lốp CST kích thước 110/80 (trước) và 150/70 (sau).

Mẫu xe này hỗ trợ nhiều chế độ lái gồm: Eco, Rain, Sport và Off-Road, kèm hệ thống kiểm soát lực kéo. Ngoài ra, xe còn được tích hợp các tiện ích đáng giá như sưởi ấm yên và tay lái, cổng sạc USB loại A và C.

glo-kove-800x-gt-6.jpg

Với trọng lượng chỉ 195 kg, bình xăng dung tích 22 lít và chiều cao yên 826 mm, Kove 800X GT phù hợp với đa số vóc dáng người dùng tại châu Á.

Tại Malaysia, Kove 800X GT 2025 có giá 48.888 ringgit, tương đương khoảng 305 triệu đồng Việt Nam. Đặc biệt, 20 khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe này sẽ nhận được bộ hành lý du lịch cao cấp bao gồm một thùng sau và hai thùng hông, hoàn toàn miễn phí.

glo-kove-800x-gt-7.jpg
