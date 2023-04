Kông Chro tăng cường tuyên truyền pháp luật trong cơ sở giáo dục

(GLO)- Chiều 20-4, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Hà Huy Tập ký kết phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan Mang Yang: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ và thống nhất các nội dung ký kết phối gồm: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông; những thói quen tham gia giao thông và chú trọng xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh; phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tiếp tục nhân rộng các mô hình Cổng trường an toàn giao thông và các mô hình hay; đưa nội dung vào chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp, lồng ghép vào một số môn học và các hoạt động giáo dục từ cấp mầm non đến THPT, tăng thời lượng thực hành và trải nghiệm thực tế; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông như tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giữa phụ huynh với nhà trường, học sinh với nhà trường…

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thượng tá Đinh Văn Dũng-Trưởng Công an huyện đã trao kỷ niệm chương về Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 3 đồng chí.