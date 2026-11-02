Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn đường thủy

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Kiểm soát chặt từ bến đến luồng

Tại Cảng Quy Nhơn hiện có 7 tàu lai công suất từ 1.000 CV trở lên của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Thái Hà và Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long tham gia hỗ trợ tàu thuyền ra vào cảng. Với đặc thù hoạt động trên luồng hàng hải, công tác lai dắt đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thuyền trưởng tàu lai, hoa tiêu và các phương tiện liên quan, nhất là khi tàu lớn cập hoặc rời cầu cảng.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các DN thực hiện quy định về đăng ký, đăng kiểm, định biên thuyền viên, chứng chỉ chuyên môn và điều kiện hoạt động. Công tác kiểm tra thiết bị kỹ thuật, phương tiện cứu sinh, PCCC, theo dõi thời tiết và chấp hành phương án điều động cũng được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ va chạm, sự cố trên luồng.

Thuyền trưởng, máy trưởng và thủy thủ ký cam kết chấp hành quy định, bảo đảm an toàn đường thủy khi hoạt động tại Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Kiều Anh

Ông Đỗ Thanh Sang - thuyền trưởng tàu Bình An 06 (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Thái Hà) cho biết, hoạt động trên luồng hàng hải có nhiều phương tiện qua lại, nhất là thời điểm tàu hàng ra vào cảng, nên việc quan sát và phối hợp điều động phải được thực hiện nghiêm túc.

“Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi phải nắm rõ phương án lai dắt, giữ liên lạc với hoa tiêu và phối hợp với các tàu liên quan. Trong quá trình điều động, thuyền trưởng phải theo dõi sát diễn biến trên luồng, chủ động xử lý tình huống để bảo đảm an toàn cho phương tiện” - ông Sang chia sẻ.

Công tác kiểm soát còn được triển khai trên các tuyến đường thủy nội địa, cửa sông và khu neo đậu tàu thuyền. Tại những nơi có nhiều phương tiện vận tải, tàu cá, đò chở khách qua lại, các tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thường xuyên tuần tra, kiểm tra giấy tờ, điều kiện an toàn kỹ thuật, trang thiết bị cứu sinh và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển. Tại các bến, cán bộ trực tiếp nhắc nhở chủ phương tiện không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao và theo dõi diễn biến thời tiết trước khi xuất bến.

Thiếu tá Đỗ Quốc Thành - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy - cho biết: “Mỗi tuyến đường thủy có đặc điểm hoạt động khác nhau nên việc kiểm soát phải sát với thực tế. Chúng tôi chú trọng kiểm tra điều kiện an toàn tại các bến khách, khu vực cửa sông, nơi tàu thuyền thường xuyên qua lại để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, không để phương tiện không đủ điều kiện xuất bến”.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Theo Phòng CSGT (Công an tỉnh), toàn tỉnh hiện có 6.599 phương tiện thủy phục vụ vận tải, khai thác thủy sản và hoạt động dân sinh, trong đó còn 89 phương tiện chưa đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tổ chức 710 ca tuần tra, kiểm soát, kiểm tra 2.297 phương tiện, phát hiện và xử lý 39 trường hợp vi phạm, phạt tiền 67 triệu đồng.

Công tác kiểm soát vận tải thủy được siết chặt ngay từ khâu xuất bến. Ảnh: Kiều Anh

Trên biển, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với BĐBP, Kiểm ngư và các đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát. Qua 7 đợt tuần tra liên ngành, lực lượng chức năng kiểm tra 626 tàu cá, xử lý 23 trường hợp vi phạm, phạt tiền 150 triệu đồng.

Đối với hoạt động vận chuyển hành khách, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy và công trình biển, BĐBP tỉnh và các DN khai thác ca nô tiêu chuẩn SB khoang kín để trao đổi, hướng dẫn việc hoán cải phương tiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Qua đó, DN có cơ sở rà soát, hoàn thiện các điều kiện an toàn trước khi đưa phương tiện vào hoạt động, nhất là trên các tuyến vận chuyển khách ra đảo.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền pháp luật, vận động 826 DN, chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về ATGT đường thủy.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT: Lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục tăng cường quản lý phương tiện, người điều khiển; duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và phối hợp với Cảng vụ, Biên phòng cùng các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

“Bảo đảm ATGT đường thủy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự tự giác của DN, chủ phương tiện và người điều khiển. Kiểm soát chặt từ khi xuất bến đến quá trình hoạt động trên tuyến là yếu tố quan trọng để phòng ngừa tai nạn, sự cố” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.