Kia Sorento bản nâng cấp chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ hơn 1,2 tỷ đồng

(GLO)- Kia Việt Nam vừa chính thức trình làng mẫu SUV 7 chỗ Sorento phiên bản nâng cấp, với thiết kế hoàn toàn mới, nhiều công nghệ hiện đại và giá bán khởi điểm từ hơn 1,2 tỷ đồng.

Sự kiện ra mắt Kia Sorento mới diễn ra trong bối cảnh hãng xe Hàn Quốc kỷ niệm cột mốc 400.000 xe bán ra tại thị trường Việt Nam. Nhân dịp mùa lễ hội và nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Kia Việt Nam đồng thời giới thiệu hai mẫu xe thế hệ mới: New Sorento và New Morning – cả hai đều sở hữu thiết kế hiện đại, tiện nghi vượt trội, đáp ứng xu hướng tiêu dùng đa dạng hiện nay.

Ngoại hình hiện đại, đậm chất SUV

New Sorento gây ấn tượng mạnh với diện mạo mới mẻ, nổi bật với cụm đèn LED Star-map phía trước và sau – đặc trưng nhận diện mới của thương hiệu Kia toàn cầu. Lưới tản nhiệt thiết kế 3D độc đáo, viền chrome tinh tế cùng cản trước mở rộng theo phương ngang tạo nên diện mạo bề thế, mạnh mẽ.

Bộ mâm hợp kim 20 inch thiết kế đa chấu thể thao kết hợp cùng cản trước mạ chrome mang lại sự năng động, sẵn sàng chinh phục nhiều loại địa hình – từ đường phố đến những cung đường khó khăn hơn.

Nội thất rộng rãi, sang trọng

Không gian nội thất của Sorento mới tiếp tục là điểm cộng lớn với phong cách thiết kế rộng mở theo phương ngang, bố trí 3 hàng ghế linh hoạt. Tông màu nâu sang trọng kết hợp chất liệu da cao cấp, ghế lái chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát và nhớ hai vị trí.

Hàng ghế thứ hai được bổ sung tính năng sưởi và bệ tỳ tay lớn, trong khi hàng ghế thứ ba được thiết kế đủ rộng rãi cho hai người lớn. Tất cả các hàng ghế đều có thể gập phẳng nhằm tối ưu không gian chứa đồ khi cần.

Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập điều khiển bằng cảm ứng hiện đại giúp mang lại sự thoải mái cho mọi hành khách. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm màn hình kép Panoramic liền khối 12.3 inch, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 12 loa Bose cao cấp, cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử tích hợp Autohold và màn hình HUD.

Tiện nghi công nghệ khác bao gồm: sạc không dây Qi, cổng sạc nhanh Type-C công suất 27W tại cả ba hàng ghế, gương chiếu hậu chống chói ECM, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, khởi động từ xa và nhiều trang bị cao cấp khác.

Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm và linh hoạt

New Sorento cung cấp hai tùy chọn động cơ: xăng Smartstream và diesel, trong đó bản diesel là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu động cơ dầu cùng khung gầm liền khối. Xe sử dụng hệ thống treo trước McPherson và treo sau liên kết đa điểm, tùy chọn hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD).

Hệ thống lái được tinh chỉnh giúp xe vận hành êm ái hơn khi vào cua, đảm bảo độ ổn định cao ở tốc độ lớn, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng vượt địa hình ấn tượng.

Xe hỗ trợ 4 chế độ lái Normal, Eco, Sport và Smart, đi kèm với 3 chế độ địa hình Snow, Sand và Mud, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và thích ứng với nhiều điều kiện vận hành.

An toàn vượt trội với gói ADAS 2.0 thế hệ mới

New Sorento được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động và bị động, bao gồm: 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe quanh xe, cùng khung gầm sử dụng thép cường lực gia cố nhằm bảo vệ tối đa cho hành khách trong các tình huống va chạm.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS được nâng cấp từ phiên bản 1.5 lên 2.0 với loạt tính năng mới như hỗ trợ đánh lái tránh va chạm (FCA 2.0) và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi xe (PCA), nâng cao khả năng phòng tránh tai nạn chủ động.

Giá bán và tùy chọn nâng cấp

Kia Sorento bản nâng cấp mới sẽ có giá bán khởi điểm từ hơn 1,2 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu sử dụng hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian có thể lựa chọn gói nâng cấp với chi phí bổ sung khoảng 80 triệu đồng.

Với thiết kế mới, trang bị tiện nghi hiện đại, khả năng vận hành linh hoạt cùng hệ thống an toàn đạt tiêu chuẩn 5 sao, Kia New Sorento hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ dành cho khách hàng đề cao cảm giác lái và sự thoải mái cho gia đình.