Khởi tố nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm vật tư, thiết bị trường học tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thị xã An Khê.

Ngày 9-1, nguồn tin của Báo Gia Lai cho biết, Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Anh Tuấn (SN 1961, trú tại thị xã An Khê)-nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê, Phạm Thị Thanh Hải (SN 1972, trú tại thị xã An Khê)-nguyên Kế toán Phòng GD-ĐT thị xã An Khê và Phạm Công Nguyên (SN 1980, trú tại tỉnh Bình Định)-Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Sao Mai về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, trước đó, Thanh tra thị xã An Khê đã ban hành Kết luận thanh tra số 01KL-TTr ngày 16-2-2023 về thanh tra việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng GD-ĐT thị xã. Theo kết luận, Phòng GD-ĐT thị xã An Khê được giao 7,8 tỷ đồng để làm chủ đầu tư 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong 2 năm 2020-2021.

Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại Phòng GD-ĐT trong quy trình, thủ tục lập dự toán của các dự án.

Do vậy, Thanh tra thị xã An Khê đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học giai đoạn năm 2020- 2021 tại Phòng GD-ĐT thị xã đến Cơ quan điều tra Công an thị xã An Khê để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Phòng GD-ĐT thị xã An Khê tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và từng cá nhân có liên quan đến việc khảo sát giá, cung cấp báo giá; lập hồ sơ mời thầu; tiếp nhận, nghiệm thu, bàn giao các trang thiết bị để xảy ra sai sót.

Đồng thời, yêu cầu Phòng GD-ĐT thị xã làm việc cùng các nhà thầu để thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đối với trang thiết, hoặc khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của pháp luật.