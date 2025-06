Chính phủ đang thực hiện chính sách tài khóa mở rộng, nổi bật là tiếp tục giãn, giảm thuế. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động từ chính sách thuế quan mới của các nước lớn, là chính sách “khoan thư sức dân” để nuôi dưỡng nguồn thu cho đất nước.

Năm nay, Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, tạo tiền đề để tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 2 con số trong những năm tiếp theo. Đó là nhiệm vụ không thể dừng lại, bởi chỉ có đạt tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ tới, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Báo cáo của ngành Thống kê cho thấy, tình hình kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2025 vẫn có những tín hiệu tích cực, thể hiện qua các chỉ số về tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu hút đầu tư. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 1.139.600 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2024. Có 35/63 địa phương thu nội địa đạt trên 50% dự toán.

Trong số thu nói trên, thu nội địa ước đạt 987.500 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong các sắc thuế, thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp khá cao, ước đạt 257.300 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024. Thu thuế giá trị gia tăng ước đạt 153.500 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2024. Các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 198.300 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách tăng khá, trong khi đã thực hiện giảm, hoãn tới 67.000 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất. Cụ thể, số thuế được giảm khoảng 29.800 tỷ đồng, thuế gia hạn khoảng 37.200 tỷ đồng.

Tiền thuế được giảm là tiền được để lại doanh nghiệp, thêm nguồn vốn để quay vòng trong sản xuất kinh doanh, là “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp trong những tình huống khẩn cấp. Tiền thuế được giãn giúp giảm áp lực tài chính, thêm thời gian, cơ hội trong kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thực tế chứng minh chính sách tài khóa mở rộng do Quốc hội thông qua và được Chính phủ thực thi đã phát huy tác dụng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, các chính sách tài khóa, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được ban hành kịp thời, tập trung triển khai ngay từ đầu năm đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, thích ứng linh hoạt, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Chính sách “nuôi dưỡng nguồn thu” song hành với “thu đúng, thu đủ” đã tạo nên kết quả khả quan cho ngân sách quốc gia, tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp, tăng niềm tin vào điều hành chính sách.

Ngoài các chính sách miễn, giảm, giãn thuế tiếp tục thực hiện trong năm 2025, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 11 chính sách cụ thể, mở rộng các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; các viện, trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ số… Như vậy, chính sách thuế sẽ tiếp sức cho các doanh nghiệp, mạnh dạn khởi nghiệp, đầu tư vào những lĩnh vực được ưu tiên, định hướng trong chiến lược tăng trưởng nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng được áp dụng và kéo dài thời gian thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm và năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trước tác động từ chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ. Việc kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng sẽ kích cầu tiêu dùng, kích thích sản xuất, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Giảm, giãn thuế là “khoan thư sức dân” để nuôi dưỡng nguồn thu cho đất nước. Việc thực hiện chính sách này của Chính phủ đã và đang tăng thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân, doanh nghiệp tiếp tục vượt khó, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số trong những năm tiếp theo.