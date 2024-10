Khi phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) hiện có 23 phụ nữ tham gia tổ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Phát huy vai trò, thế mạnh của mình, các chị đã hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Chị Đinh Thị Thiết (SN 1992) là thành viên nữ duy nhất trong 3 thành viên của Tổ bảo vệ ANTT làng Buôn Lưới (xã Sơ Pai). Dù mới tham gia tổ bảo vệ nhưng nhờ có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các phong trào, hoạt động do các hội, đoàn thể tổ chức nên chị đã bắt nhịp ngay với công việc.

Toàn huyện Kbang hiện có 23 thành viên nữ tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Thiết cho biết: Làng Buôn Lưới có 100% hộ dân là người dân tộc thiểu số. Từ ngày tham gia lực lượng bảo vệ ANTT, không kể ngày hay đêm, hễ thấy bà con ở nhà là chị tìm đến chuyện trò, hỏi thăm tình hình công việc nương rẫy, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, vận động bà con tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành các quy định như: đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, không giao xe máy cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển... Khi phát hiện vụ việc, chị báo ngay cho Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT của làng, Công an xã hoặc Trưởng thôn để kịp thời xử lý.

“Được gia đình đỡ đần việc nương rẫy, nhà cửa nên tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc. Sau thời gian tuyên truyền, nhắc nhở, tình trạng thanh-thiếu niên trong làng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã giảm hẳn. Tôi rất vui và tự hào được tham gia Tổ bảo vệ ANTT của làng, đóng góp một chút công sức nhằm giữ bình yên cho buôn làng”-chị Thiết nói.

Sau gần 2 tháng tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, chị Nguyễn Ngọc Nhị-Thành viên Tổ bảo vệ ANTT tổ 6 (thị trấn Kbang) đã dần quen với công việc. Chị Nhị cùng với lực lượng bảo vệ ANTT của tổ dân phố, Công an khu vực thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin trong khu dân cư. Hàng tuần, chị cùng tổ đi tuần tra, kiểm soát và tham gia giải quyết vụ việc, mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn.

Chị Nhị kể: Trong tổ có một vài hộ chỉ có phụ nữ ở nhà. Khi đoàn công tác đến kiểm tra, thu thập số liệu nhân khẩu, chị luôn tích cực tham gia hỗ trợ để dễ trao đổi hơn, nhất là vào ban đêm.

“Xác định tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là công việc khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp việc nhà, chăm sóc con nhỏ chu toàn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-chị Nhị cho biết.

Chị Nguyễn Ngọc Nhị (thứ 2 từ trái sang)-Thành viên Tổ bảo vệ ANTT của tổ 6 (thị trấn Kbang) cùng Công an khu vực kiểm tra thông tin cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ảnh: N.M

Đại úy Phùng Văn-Trưởng Công an thị trấn Kbang-thông tin: Hiện nay, trên địa bàn có 19 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 57 thành viên. Trong đó, có 4 thành viên nữ người Kinh và 1 thành viên nữ người Bahnar.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên nữ đã góp phần hỗ trợ Công an thị trấn về công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ, con em tham gia phong trào bảo vệ ANTT; giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, mâu thuẫn trong sinh hoạt ở cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, các thành viên nữ còn tham mưu Công an thị trấn, các tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện hòa giải các mâu thuẫn thành công, đảm bảo công tác phòng ngừa; tham gia việc quản lý, kiểm tra nhân khẩu định kỳ; hỗ trợ công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

“Nhờ sự gần gũi, nhẹ nhàng, thường xuyên chuyện trò, nắm bắt thông tin từ người dân mà các thành viên nữ đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT. Từ đó, hạn chế các vụ việc phức tạp, đồng thời ngăn chặn sự hình thành các “điểm nóng” về ANTT trong khu vực, góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn”-Trưởng Công an thị trấn Kbang chia sẻ.

Hiện nay, trong tổng số 348 thành viên của 110 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Kbang có 23 thành viên nữ. Nhận xét về vai trò của các thành viên nữ trong lực lượng ANTT ở cơ sở, Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-cho hay: Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên chỉ đạo Công an các xã, thị trấn động viên, quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong lực lượng ANTT ở cơ sở, nhất là thành viên nữ.

Tuy nhiệm vụ có nặng nề, vất vả nhưng các thành viên nữ đã cố gắng sắp xếp việc nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT, các thành viên nữ luôn giải quyết theo phương châm “nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng quyết liệt”, “chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì”.

“Đây là lực lượng không thể thiếu khi tham gia hòa giải tại cơ sở, bởi hòa giải không chỉ đơn thuần là giải quyết mâu thuẫn, mà còn giúp hàn gắn tình làng nghĩa xóm, tình cảm gia đình. Vì vậy, từ khi triển khai lực lượng ANTT ở cơ sở đến nay, các thành viên nữ đã góp một phần công sức trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi thôn, làng, tổ dân phố”-Trưởng Công an huyện Kbang thông tin thêm.