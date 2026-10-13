Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 2B hệ không tập trung, khóa học 2026-2027

Trong thời gian từ 12-18 tháng, 45 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được trang bị kiến thức theo chương trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Huy Toàn

Nội dung gồm 5 khối kiến thức, chia thành 13 học phần, tập trung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, về công tác xây dựng Đảng cộng sản, hệ thống chính trị Việt Nam và quản lý hành chính nhà nước; về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; cập nhật kiến thức khoa học, thực tiễn về tình hình trong nước và quốc tế, quản trị hiện đại, chuyển đổi số.

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về tình hình, nhiệm vụ của địa phương; tham gia nghiên cứu thực tế và cập nhật những chủ trương, chính sách mới liên quan đến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vận dụng, thực hiện tại tỉnh và địa phương.

Khóa học giúp học viên nâng cao nhận thức lý luận chính trị, hình thành thế giới quan, phương pháp luận cách mạng, khoa học; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.