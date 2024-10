Trong 9 tháng qua, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện được 35.569 ha, vượt 0,5% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng; trong đó, đã phát hiện 21 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2023), tạm giữ 23,422 m3 gỗ tròn, xẻ (loài thông thường), 4.200 kg củi tạp, tiêu hủy 6,5 kg khỉ vàng, tạm giữ 4 ô tô, 3 xe máy, 4 cưa xăng.

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 9 tháng năm 2024 của UBND huyện Kbang. Ảnh: H.H

Đến nay, huyện đạt 4/9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới; đối với xã nông thôn mới, bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; có 7 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các chương trình, dự án khuyến nông được chú trọng thực hiện với tổng kinh phí 983 triệu đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 9 tháng trên 369,1 tỷ đồng (đạt 64,2% so với kế hoạch, giảm 4.2% so với cùng kỳ năm 2023). Tính đến ngày 30-9, khối lượng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 63% kế hoạch; giải ngân đạt 47,3% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 659,8 tỷ đồng (vượt 18,8% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Huyện thành lập mới 3 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 126 doanh nghiệp. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt 94,01%.

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, huyện Kbang tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới năm 2024; đẩy mạnh thu ngân sách, xử lý các trường hợp nợ đọng thuế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết những tồn tại về đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…