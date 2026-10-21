Iran chờ Saudi Arabia và Houthi trả lời sáng kiến hòa giải

(GLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen chưa phản hồi đề nghị của Tehran về việc hỗ trợ thúc đẩy đàm phán, nhằm chấm dứt giao tranh giữa 2 bên.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Ekhbariya của Iraq phát sóng ngày 20-10, ông Araqchi xác nhận Iran vẫn chưa nhận được câu trả lời đối với sáng kiến hòa giải.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia hồi đầu tháng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: Reuters

Đề cập đến khả năng Ai Cập tham gia cùng Saudi Arabia trong hoạt động quân sự chống Houthi, Ngoại trưởng Iran cảnh báo sự can thiệp từ bên ngoài sẽ khiến tình hình phức tạp hơn.

Theo ông, trước đó Cairo đã thông báo với Tehran rằng sẽ không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột tại Yemen.

Mới đây, Ai Cập tuyên bố sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để Saudi Arabia bảo vệ an ninh.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi khẳng định sẵn sàng phê chuẩn các yêu cầu hỗ trợ quốc phòng từ Riyadh, đồng thời nhấn mạnh mục đích của sự hỗ trợ là phòng thủ.

Trong khi đó, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Ai Cập về khả năng quân đội nước này triển khai hành động nhằm vào lực lượng Houthi đã được lùi đến ngày 26-10.

Saudi Arabia là bên hỗ trợ tài chính quan trọng cho Ai Cập. Dự kiến, Riyadh sẽ gửi 5,3 tỷ USD vào Ngân hàng Trung ương Ai Cập, cùng khoản tiền lãi 267,39 triệu USD.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20-10, Anh thông báo mở rộng hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia, trong đó có việc sử dụng chiến đấu cơ Typhoon thực hiện nhiệm vụ phòng không nhằm bảo vệ các thành phố, dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước tên lửa, thiết bị bay không người lái của Houthi.

Anh khẳng định máy bay nước này sẽ không tấn công các mục tiêu Houthi trên mặt đất.