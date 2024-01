Chương trình được tổ chức với 3 hoạt động chính: Tặng quà Tết và trao sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo; ngày hội ẩm thực đặc sản địa phương và phiên chợ Tết an toàn.

Theo đó, với thông điệp: “Hãy lan tỏa yêu thương, để mùa xuân ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, để ai ai cũng được đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội LHPN các xã, Công ty cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai trao tặng 137 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng giá trị trên 31 triệu đồng. Hội LHPN huyện cũng trích kinh phí từ Quỹ “Hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo” của Huyện Hội hỗ trợ 1 con bò sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo xã Chư Mố.

Với “Ngày hội ẩm thực đặc sản địa phương”, 9 gia đình hội viên phụ nữ ở 9 xã của huyện trổ tài làm các loại bánh, mứt, các món ăn phục vụ ngày Tết đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. Với hoạt động này, Hội LHPN huyện muốn gửi thông điệp: hãy giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc ta; từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm; mạnh dạn xóa bỏ các tập tục không còn phù hợp để hướng đến một cuộc sống mới văn minh, bình đẳng và phát triển. Kết thúc phần thi, Hội LHPN huyện trao giải đặc biệt cho đội thi xã Kim Tân.

Đến với chương trình, hội viên phụ nữ cùng người dân có cơ hội tham quan, mua sắm tại 9 gian hàng do hội viên, phụ nữ khởi nghiệp làm ra như: muối kiến, muối cỏ thơm, tinh bột nghệ, măng khô, gạo, các loại đậu, trứng gia cầm, các loại hạt sấy, mứt Tết, bánh chưng, bánh tét, rau-củ-quả tươi…Ngoài gian hàng của Hội LHPN các xã, phiên chợ Tết an toàn còn có các gian hàng của Công ty cổ phần Nông nghiệp Agris Gia Lai, Bưu điện huyện và 1 gian hàng giảm giá tạo phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn do Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với hệ thống WinMart tổ chức.

Với các hoạt động ý nghĩa, chương trình thực sự trở thành ngày hội của hội viên phụ nữ huyện Ia Pa; qua đó thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo cũng như hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo có điều kiện vui Xuân, đón Tết.