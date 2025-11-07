Hyundai Venue 2026 ra mắt: Thiết kế mới, màn hình đôi 12,3 inch và gói ADAS cấp độ 2 - giá từ 234 triệu đồng

(GLO)- Hyundai vừa chính thức giới thiệu Venue 2026 - thế hệ thứ hai của mẫu SUV đô thị ăn khách - tại thị trường Ấn Độ. Phiên bản mới đánh dấu bước “lột xác” toàn diện với thiết kế hiện đại, kích thước lớn hơn, nội thất công nghệ cao và gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cấp độ 2.

Thiết kế mạnh mẽ, đậm chất SUV

So với đời trước, Hyundai Venue 2026 có kích thước tăng đáng kể: dài 3.995 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.665 mm, trục cơ sở 2.520 mm - tăng lần lượt 30 mm, 48 mm và 20 mm. Thân xe rộng và cao hơn giúp Venue 2026 trông bề thế, đồng thời mang lại không gian cabin thoáng đãng hơn.

Phong cách thiết kế mới lấy cảm hứng từ “đàn anh” Hyundai Creta, với các đường nét vuông vức, khỏe khoắn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tối màu hình chữ nhật, dải đèn LED định vị nối liền, đèn pha projector xếp tầng và tấm ốp gầm lớn tăng vẻ cứng cáp.

Cụm đèn hậu LED liền mạch, cánh gió mui tích hợp và cản sau tạo hình chắc chắn hoàn thiện diện mạo năng động.

Riêng phiên bản N Line gây chú ý với phong cách thể thao: chi tiết sơn đen, viền đỏ nổi bật, cánh gió kép và ống xả đôi - trang bị hiếm thấy trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Xe có 8 tùy chọn màu sơn, gồm các màu đơn sắc và hai bản phối nóc đen. Venue tiêu chuẩn trang bị mâm hợp kim 16 inch, trong khi bản N Line dùng mâm 17 inch thiết kế riêng.

Khoang lái hiện đại lấy cảm hứng từ Ioniq

Bên trong, Hyundai Venue 2026 được tái thiết kế toàn diện, lấy cảm hứng từ dòng xe điện Ioniq. Tâm điểm là cụm màn hình đôi 12,3 inch liền khối trong mặt kính cong, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Bố cục tinh gọn, hiện đại, kết hợp các nút bấm vật lý giúp thao tác thuận tiện khi di chuyển.

Vô-lăng ba chấu kiểu mới loại bỏ logo chữ “H”, thay bằng biểu tượng “bốn chấm” trên bản tiêu chuẩn và logo “N” ở bản N Line.

Xe có hai phong cách nội thất: xanh – be thanh lịch (tiêu chuẩn) và đen - đỏ thể thao (N Line). Hyundai cũng nâng cấp chất liệu hoàn thiện và bổ sung nhiều tiện nghi cao cấp như: Ghế trước thông gió, phanh tay điện tử với Auto Hold, đèn viền nội thất, rèm che nắng hàng ghế sau, ghế sau có thể ngả hai mức.

Động cơ đa dạng, vận hành tiết kiệm

Venue 2026 tiếp tục cung cấp ba tùy chọn động cơ quen thuộc: Xăng 1.2L hút khí tự nhiên (83 mã lực, hộp số sàn 5 cấp), xăng tăng áp 1.0L (120 mã lực, hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp DCT), Diesel 1.5L (116 mã lực, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp).

Riêng bản N Line chỉ dùng động cơ xăng tăng áp, kèm bốn chế độ lái: Normal, Mud, Sand và Snow.

Mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng: 4,76 lít/100 km (diesel sàn); 5,58 lít/100 km (diesel tự động); 5,54 lít/100 km (xăng 1.2L); 5,0 lít/100 km (xăng tăng áp DCT).

An toàn dẫn đầu phân khúc

Điểm nhấn lớn nhất trên Venue 2026 là gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng, gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (Stop & Go), phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo va chạm khi lùi.

Xe còn được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến chống lật, phanh đĩa 4 bánh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và dây đai an toàn 3 điểm cho toàn bộ ghế.

Tổng cộng, Venue 2026 sở hữu 33 tính năng an toàn tiêu chuẩn và hơn 65 trang bị bảo vệ nâng cao - cao nhất trong phân khúc SUV đô thị hiện nay.

Giá bán và triển vọng

Tại Ấn Độ, Hyundai Venue 2026 được phân phối với 8 phiên bản tiêu chuẩn và 2 bản N Line, giá dao động từ 790.000 - 1.569.000 rupee (tương đương 234 - 465 triệu đồng).

Với ngoại hình trưởng thành, nội thất công nghệ cao và an toàn vượt trội, Hyundai Venue 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Hyundai trong phân khúc SUV cỡ nhỏ đầy cạnh tranh.