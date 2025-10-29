Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hyundai Việt Nam ưu đãi 50 triệu đồng cho dòng xe Creta

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Hyundai Creta phiên bản nâng cấp (New Creta) đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, vận hành ổn định và ưu đãi hấp dẫn lên tới 50 triệu đồng.

Trong tháng này, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi toàn diện với gói “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành”, hỗ trợ tài chính lên tới 200 triệu đồng, cùng nhiều quyền lợi giá trị khác áp dụng cho các dòng xe Hyundai.
Riêng với Hyundai Creta, khách hàng khi mua bất kỳ phiên bản nào đều có cơ hội nhận mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng.

glo-hyundai-creta-2.jpg

Thiết kế thể thao, trẻ trung hơn

New Creta sở hữu ngoại hình thể thao, thanh thoát hơn so với bản tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng thiết kế mới, dải đèn định vị LED liền mạch cùng logo chữ H thế hệ mới đặt ở vị trí trung tâm.
Cụm gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 và cảnh báo điểm mù, thiết kế gọn gàng giúp mở rộng tầm quan sát từ khoang lái. Đuôi xe được trang bị đuôi gió thể thao và đèn hậu LED liền mạch, bắt kịp xu hướng thiết kế hiện nay.

glo-hyundai-creta-5.jpg

Nội thất tiện nghi, đậm chất hiện đại

Khoang cabin của New Creta nổi bật với ghế da đen chỉ trắng, vô-lăng 4 chấu tích hợp Smart Cruise Control và hệ thống giữ làn đường chủ động. Xe trang bị sạc không dây, cổng USB Type A và Type C công suất 180W, đủ sức sạc nhanh cho cả điện thoại, máy tính bảng hay MacBook.
Hàng ghế sau rộng rãi cho 3 người lớn, phù hợp với gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ năng động.

Một số chi tiết trang trí ốp nhựa đen bóng Piano mang lại cảm giác sang trọng, dù người dùng cần lưu ý vệ sinh để tránh trầy xước.

glo-hyundai-creta-7.jpg

Vận hành mượt mà, nhiều chế độ lái

New Creta sử dụng động cơ SmartStream G 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe được tinh chỉnh hệ thống lái, mang lại cảm giác điều khiển linh hoạt và nhẹ nhàng hơn.
Bản facelift có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Smart và Sport. Ở chế độ Sport, vô-lăng phản hồi chắc tay hơn, vòng tua được đẩy cao, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong khoảng 9–10 giây.

New Creta được trang bị mâm R18 cho cảm giác êm ái khi vận hành, đồng thời khách hàng có thể tùy chọn mâm thể thao nếu yêu thích phong cách năng động hơn.

glo-hyundai-creta-10.jpg

Cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc

Với mức giá cạnh tranh cùng nhiều trang bị cao cấp, New Creta trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross và Suzuki Xforce. Lợi thế của Creta nằm ở thiết kế bắt mắt, khả năng vận hành ổn định và hệ thống hỗ trợ lái thông minh, phù hợp với khách hàng trẻ trung, hiện đại và sành điệu.

glo-hyundai-creta-3.jpg

Bảng giá bán niêm yết Hyundai New Creta mới (đã bao gồm VAT):

Phiên bản
 Giá niêm yết (triệu đồng)
Creta 1.5L Tiêu chuẩn
 599
Creta 1.5L Đặc biệt
 659
Creta 1.5L Cao cấp
 705
Creta N Line
 715
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Toyota “làm nóng” cuộc đua xe điện với kế hoạch sản xuất pin thể rắn

Toyota “làm nóng” cuộc đua xe điện với kế hoạch sản xuất pin thể rắn

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Toyota sẽ sản xuất pin thể rắn vào năm 2026 - một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển xe điện (EV) của hãng. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao mật độ năng lượng, cải thiện độ an toàn và góp phần định hình thế hệ pin mới cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

TVS Apache RTX 300 - Xe côn tay adventure 299cc giá chỉ 59 triệu đồng, thách thức các "ông lớn"

TVS Apache RTX 300 - Xe côn tay adventure 299cc giá chỉ 59 triệu đồng, thách thức các "ông lớn"

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường xe máy tại Ấn Độ vừa đón nhận một tân binh  TVS Apache RTX 300, mẫu adventure tourer đầu tiên đến từ thương hiệu TVS. Với mức giá khởi điểm 1,99 lakh Rupee (tương đương khoảng 59 triệu đồng), chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, cấu hình mạnh mẽ.

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

VinFast lập kỷ lục lịch sử: Doanh số 100.000 ô tô điện sau 9 tháng - Bước ngoặt ngành xe Việt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc chưa từng có tiền lệ: chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2025, VinFast - hãng xe điện "Make in Vietnam" - đã cán mốc 103.884 xe bán ra. Thành tích này là "cú hích" có thể định hình lại cục diện ngành ô tô Việt Nam trong thập kỷ tới.

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Gợi ý những mẫu ô tô mới trong tầm giá 400 triệu dành cho người mua xe lần đầu

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Lần đầu mua ô tô, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhu cầu và túi tiền là điều không dễ. Tuy nhiên, trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, người dùng hiện nay vẫn có khá nhiều mẫu xe đáng chú ý - từ sedan, hatchback đến xe điện - đáp ứng tốt cho việc đi lại cá nhân, gia đình hay chạy dịch vụ.

null