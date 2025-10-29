Hyundai Việt Nam ưu đãi 50 triệu đồng cho dòng xe Creta

(GLO)- Hyundai Creta phiên bản nâng cấp (New Creta) đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, vận hành ổn định và ưu đãi hấp dẫn lên tới 50 triệu đồng.

Trong tháng này, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi toàn diện với gói “Bảo hành 8 năm – An tâm vận hành”, hỗ trợ tài chính lên tới 200 triệu đồng, cùng nhiều quyền lợi giá trị khác áp dụng cho các dòng xe Hyundai.

Riêng với Hyundai Creta, khách hàng khi mua bất kỳ phiên bản nào đều có cơ hội nhận mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng.

Thiết kế thể thao, trẻ trung hơn

New Creta sở hữu ngoại hình thể thao, thanh thoát hơn so với bản tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng thiết kế mới, dải đèn định vị LED liền mạch cùng logo chữ H thế hệ mới đặt ở vị trí trung tâm.

Cụm gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 và cảnh báo điểm mù, thiết kế gọn gàng giúp mở rộng tầm quan sát từ khoang lái. Đuôi xe được trang bị đuôi gió thể thao và đèn hậu LED liền mạch, bắt kịp xu hướng thiết kế hiện nay.

Nội thất tiện nghi, đậm chất hiện đại

Khoang cabin của New Creta nổi bật với ghế da đen chỉ trắng, vô-lăng 4 chấu tích hợp Smart Cruise Control và hệ thống giữ làn đường chủ động. Xe trang bị sạc không dây, cổng USB Type A và Type C công suất 180W, đủ sức sạc nhanh cho cả điện thoại, máy tính bảng hay MacBook.

Hàng ghế sau rộng rãi cho 3 người lớn, phù hợp với gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ năng động.

Một số chi tiết trang trí ốp nhựa đen bóng Piano mang lại cảm giác sang trọng, dù người dùng cần lưu ý vệ sinh để tránh trầy xước.

Vận hành mượt mà, nhiều chế độ lái

New Creta sử dụng động cơ SmartStream G 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe được tinh chỉnh hệ thống lái, mang lại cảm giác điều khiển linh hoạt và nhẹ nhàng hơn.

Bản facelift có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Smart và Sport. Ở chế độ Sport, vô-lăng phản hồi chắc tay hơn, vòng tua được đẩy cao, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong khoảng 9–10 giây.

New Creta được trang bị mâm R18 cho cảm giác êm ái khi vận hành, đồng thời khách hàng có thể tùy chọn mâm thể thao nếu yêu thích phong cách năng động hơn.

Cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc

Với mức giá cạnh tranh cùng nhiều trang bị cao cấp, New Creta trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross và Suzuki Xforce. Lợi thế của Creta nằm ở thiết kế bắt mắt, khả năng vận hành ổn định và hệ thống hỗ trợ lái thông minh, phù hợp với khách hàng trẻ trung, hiện đại và sành điệu.

Bảng giá bán niêm yết Hyundai New Creta mới (đã bao gồm VAT):