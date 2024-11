Họp cổ đông không báo cáo, Công ty Dược Lâm Đồng bị phạt 85 triệu đồng

(GLO)- Tội phạm ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, Công an huyện đã quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn tình trạng này.