Honda SH 2026 ra mắt: Màn hình TFT, sạc USB-C và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện

(GLO)- Honda Việt Nam vừa giới thiệu dòng xe tay ga cao cấp SH125i và SH160i 2026, đánh dấu bước nâng cấp đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua. Mẫu xe sở hữu diện mạo tinh tế hơn, được trang bị màn hình TFT hiện đại, cổng sạc USB-C và nhiều tiện ích thông minh hướng tới người dùng thành thị.

Thiết kế: Sang trọng hơn, nhiều màu sắc mới

Phiên bản SH 2026 tiếp tục giữ phong cách châu Âu đặc trưng, với những đường nét thanh thoát và sang trọng. Cụm đèn LED trước được tinh chỉnh hiện đại, cân đối hơn, mang lại diện mạo mạnh mẽ nhưng vẫn đậm chất thanh lịch.

Đáng chú ý, xe bổ sung màu xanh thể thao từng xuất hiện trên SH350i, cùng với màu xám và trắng mới, giúp người dùng có thêm lựa chọn phù hợp với phong cách cá nhân.

Động cơ và vận hành: Êm ái, tiết kiệm hơn

SH 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng 1 xy-lanh, 4 kỳ quen thuộc, nhưng được tinh chỉnh để vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Phiên bản SH125i cho công suất 9,6 kW và mô-men xoắn 11,9 Nm. Phiên bản SH160i mạnh mẽ hơn, đạt công suất 12,4 kW và mô-men xoắn 14,8 Nm.

Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC trên các bản có phanh ABS, giúp xe ổn định hơn khi tăng tốc trên đường trơn trượt.

Công nghệ mới: Màn hình TFT và kết nối Bluetooth

Điểm nâng cấp nổi bật nhất trên SH160i/125i 2026 chính là màn hình TFT 4,2 inch - lần đầu tiên xuất hiện trên dòng SH tại Việt Nam. Màn hình cho khả năng hiển thị rõ nét, có thể tùy chỉnh giao diện và hiển thị đa dạng thông tin vận hành.

Ngoài ra, phiên bản SH160i còn hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth với ứng dụng My Honda+, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe, lịch bảo dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu và vị trí đỗ xe. Các bản cập nhật phần mềm Bluetooth được hỗ trợ qua OTA, giúp người dùng chủ động cập nhật mà không cần đến đại lý.

Tiện ích và an toàn: Hiện đại, thực dụng hơn

SH 2026 được trang bị cổng sạc USB-C trong hộc để đồ phía trước, thuận tiện sạc điện thoại trong quá trình di chuyển. Dung tích cốp chứa đồ cũng được mở rộng, tăng tính thực dụng cho người dùng thành phố.

Các trang bị an toàn quen thuộc vẫn được duy trì, gồm phanh ABS hai kênh, khóa thông minh Smart Key và hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ.

Giá bán và phiên bản

Về giá bán, Honda SH160i 2026 có giá đề xuất (đã bao gồm VAT 10%) từ 95,09 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 102,59 triệu đồng cho bản Cao cấp, 103,79 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 104,29 triệu đồng cho bản Thể thao. Trong khi đó, SH125i 2026 có giá lần lượt 77,89 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, 85,39 triệu đồng cho bản Cao cấp, 86,59 triệu đồng cho bản Đặc biệt và 87,09 triệu đồng cho bản Thể thao.

Với những nâng cấp về công nghệ, thiết kế và tiện ích, Honda SH160i/125i 2026 không chỉ củng cố vị thế “ông hoàng xe tay ga” tại Việt Nam, mà còn mở ra trải nghiệm di chuyển sang trọng, hiện đại hơn cho người dùng đô thị.